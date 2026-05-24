LA CRONACA – Banda-gol e può partire la musica. Il Lecce si prende la quarta salvezza di fila

Il Lecce vince ancora, superando il Genoa per 1-0 e prendendosi la salvezza in un match in fin dei conti ininfluente ai fini dell’obbiettivo alla luce della concomitante sconfitta della Cremonese. La diretta concorrente è infatti nettamente battuta dal Como, così ai salentini Banda-gol serve soprattutto per chiudere con un sorriso in più. La classifica dice 38 punti e quarta salvezza di fila.

Di Francesco recupera Banda e Pierotti e schiera undici undicesimi del 4-2-3-1 vittorioso in casa Sassuolo. Per De Rossi è 3-5-1-1 con Ellertsson a supporto di Colombo. L’inizio è tutto del Lecce, che già dopo 7 minuti sblocca il punteggio. Lancio di Ramadani per Cheddira, parata di Leali e sulla respinta Banda scarica sotto la traversa la rete del vantaggio. Ancora lo zambiano pericoloso cinque giri di lancette più tardi, quando lasciato sul posto Otoa trova sulla sua Leali. Lo stesso Otoa ci prova di testa al ventesimo, palla alta sopra la traversa. Dopo venti minuti con poche emozioni il Genoa troverebbe il pari con Frendrup in un’azione viziata tuttavia da un fuorigioco. Si rivedono i giallorossi al minuto quarantadue, quando il destro a giro di Banda impegna Leali nella respinta di pugni.

Ripresa e Lecce che prova ad insistere alla ricerca del raddoppio. L’occasione arriva sul destro di Cheddira che supera Leali e coglie il palo, ma prima c’era un fuorigioco. Pericoloso il Genoa al minuto 62, quando Colombo imbuca per Frendrup su cui è decisivo Falcone in uscita con deviazione in corner. Altro legno, stavolta buonissimo, per il Lecce al sessantottesimo: Gallo affonda e mette in mezzo per la testa di Pierotti che coglie in pieno il palo. Al 77′ punizione dal limite di Grossi, palla deviata dalla barriera ed in corner. Nel finale c’è solo tempo per la festa, è 1-0 conclusivo.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA