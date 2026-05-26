foto: Volley Cutrofiano (D/f) promossa in C
VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 24.05.2026, classifiche, prossimi turni
VOLLEY B/m girone G
RISULTATI (fase 2 ramo B): Pag Taviano-Bronte 3-1 (serie 2-0).
PROSSIMO TURNO (fase 3 ramo B): Pag Taviano-Molfetta (26/05, gara 2 il 30/05).
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VOLLEY C/f
RISULTATI (playoff prima fase GG 1): LGV Trani-Oria 3-1 (gara 2 il 31/05).
(playoff seconda fase GG 1): CDM Cutrofiano-Volley Gioia (26/05), Amatori Bari-San Cassiano 3-0 (gara 2 il 27 e 30/05).
(playout): FM Turi-MSP Galatina 3-0, Primadonna Bari-Melendugno Calimera 3-0, F. Surbo-Rainbow Sport 3-0, CDM Astra Volley-Pegaso Molfetta 3-2, Lecce-Don Milani 3-0 (gara 2 il 30/05, ev. gara 3 il 06/06).
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VOLLEY D/f
RISULTATI (playoff prima fase, gg 6)
Gir. D: Sant’Elia-I. Copertino 3-0. Classifica finale: Sant’Elia 9 – I. Copertino 9 – PSA Matera 0.
Gir. E: Foggia-Pianeta Sport 3-0. Classifica finale: Foggia 10 – AR Spongano 8 – Pianeta Sport 0.
Gir. F: Appia Mesagne-Carbonara 3-0. Classifica finale: OR Altamura 9 – Appia Mesagne 8 – Carbonara 1.
Gir. G: Bee Lecce-CDM Cutrofiano 0-3. Classifica finale: CDM Cutrofiano 9 – Bee Lecce 5 – Uisp Putignano 4.
Promosse in Serie C: Sant’Elia, Foggia, OR Altamura, CDM Cutrofiano. Alla fase finale a eliminazione diretta le seconde di ogni girone: saranno assegnate le ultime due promozioni.
(playout)
Gir. H: Supermercati Antonelli-STV Tricase 3-0. Classifica finale: Supermercati Antonelli 12 – Maxima Volley 5 – STV Tricase 1.
Retrocesse Maxima Volley e STC Tricase.
Gir. I: O. Parabita-Volley Santeramo 3-1. Classifica finale: Volley Santeramo 9 – Spike Volley 6 – O. Parabita 3.
Retrocesse Spike Volley e O. Parabita.
Gir. L – retrocesso Talsano
Gir. M: Venosa-Volley Matera 3-0. Classifica finale: Indeco Bari 11 – Venosa 4 – Volley Matera 3.
Retrocesse Venosa e Volley Matera.
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VOLLEY D/m
RISULTATI (playoff prima fase, gg 3): NV Modugno-Massafra 3-0.
(playout): STV Tricase-Bari 0-3 (serie 0-2), Materdomini-Noha V&S (26/05, serie 0-1), Avetrana-EG Altamura 0-3 (serie 0-2), Volley Academy-GS Ugento 3-1 (serie 1-1), Lucera-Castellana 3-0 (serie 2-0).
Retrocesse in Prima Divisione: STV Tricase, Avetrana, Castellana, (più le perdenti degli altri due incontri).
Gara 3 (31/05): Noha V&S-Materdomini, GS Ugento-Volley Academy
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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memorial L. Laudisa”
PLAYOFF PROMOZIONE (gg 4): Victor Volley.Supersano 3-1, Trepuzzi-Alliste 1-3, MB Ruffano-Flyarmida (26/05), Wesport-LC Monteroni 1-3,
PROSSIMO TURNO (28-31/05): Victor Volley-Vis Squinzano, GVP Corvino-Trepuzzi, Flyarmida-CDM Cutrofiano 1-3, Wesport-Brindisi.
PLAYOUT: AR Maglie-CDM Astra Volley (28/05).
PROSSIMO TURNO (30/05): AR Maglie-Valecaracuta Lecce.
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VOLLEY 1ª DIVISIONE/m
PLAYOFF PROMOZIONE: Meraki-Veglie 1-3. Gara 2 il 30/05
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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f
PLAYOFF PROMOZIONE (giornata 4): Eurosport Sant’Elia-I. Copertino 3-2, Alezio-MV Galatina 3-2.
Promosse in Prima Divisione Athletic Club Infinity Copertino e Volley Alezio.
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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A
RISULTATI (giornata 14): Sport & Friends-Novoli 0-3, Degiorgivolley-Vis Squinzano 0-3, Volley Sava-LS Sava 3-0.
CLASSIFICA FINALE: Novoli 35 – Vis Squinzano 30 – San Donaci 23 – Degiorgivolley 16 – Sport & Friends 12 – Volley Sava 9 – LS Sava 1.
in attesa della post-season
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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B
RISULTATI (giornata 14): Azzurra Team-NV Maglie 0-3, SB Galatina-V. Tricase 3-0, Alliste-GV Galatone 1-3, MB Ruffano-Meraki 3-0.
CLASSIFICA: Ruffano 37 – SB Galatina 34 – NV Maglie 33 – Azzurra Team 19 – Alliste e GV Galatone 18 – V. Tricase 9 – Meraki 0.
in attesa della post season
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