ECCELLENZA – Novoli-Ugento, finale di gara con rissa: il Giudice sportivo

Giudice sportivo dei playout di Eccellenza. Ammenda di 1.500 euro per il Novoli (“Propri sostenitori accendevano cinque fumogeni nel proprio settore. Al termine della gara, propri tesserati proferivano frasi offensive nei confronti degli avversari, causandone la reazione. Nel contempo all’interno degli spogliatoi erano presenti soggetti estranei appartenenti a entrambe le società, che davano luogo ad una rissa. Infine, un dirigente appartenente alla società ma non identificato tratteneva per il collo, con il braccio, un dirigente avversario spostandolo con forza e provocandogli momentaneo malessere. La situazione ritornava alla normalità grazie all’intervento dei carabinieri“); 600 euro all’Ugento (“al termine della gara erano presenti soggetti estranei appartenenti alla società che partecipavano a una rissa sedata per l’intervento dei carabinieri”).

Due giornate di squalifica per Fernando Macias (Ugento).