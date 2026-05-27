EVENTI – Nardò, countdown per la Summer Box Competition: sport, brace e community

A Nardò è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la Summer Box Competition, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva locale, in programma il prossimo 7 giugno. L’evento prenderà vita nella cornice dei campetti da tennis di via Bonfante, grazie a un’inedita sinergia nata tra due attive realtà del territorio: CrossFit Nardò e Urban Padel.

L’obiettivo della manifestazione è quello di offrire una giornata di sport a 360 gradi, aperta ad atleti con ogni tipo di background, età e abilità. La formula prevede la partecipazione in Team, con la suddivisione dei partecipanti in tre distinte categorie studiate per garantire la massima inclusività: la “Beginner”, pensata per chi muove i primi passi nella disciplina, la “Regular” e infine la speciale categoria “95+”.

Lo spirito profondo della gara è racchiuso nel messaggio lanciato dai coach Marco Falangone e Rossella Siciliano, che hanno invitato tutti a scendere in campo senza ansie da prestazione, sottolineando come la competizione sia rivolta a chiunque abbia il coraggio di mettersi in gioco per crescere insieme al proprio team.

Oltre all’aspetto puramente agonistico, i responsabili di Urban Padel Nardò hanno allestito una macchina organizzativa imponente per accogliere al meglio il pubblico. Per l’intera domenica sarà attivo il servizio bar dalla colazione a sera, accompagnato da una grigliata su brace che trasformerà la manifestazione in una grande festa di quartiere all’insegna del divertimento, della musica e della condivisione.

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