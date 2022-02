SERIE C/C – Giudice sportivo, multe per Taranto e Virtus Francavilla. Mercoledì di campionato: il programma

Archiviata la giornata numero 24, queste sono le decisioni del Giudice Sportivo in Serie C girone C:

CALCIATORI – Una giornata per Francesco Bontà (Campobasso), Nicolò Gigli (Potenza), Pierluigi Frattali (Bari), Giacomo Ricci (Bari), Damiano Menna (Campobasso), Angelo Bonavolontà (Fidelis Andria), Riccardo Cargnelutti (Potenza), Stefano Esempio (Turris).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Luigi Mondilla (Paganese), Piero Braglia (Avellino), Gennaro Di Maio (Fidelis Andria)

AMMENDE – 1000 euro alla Virtus Francavilla (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere avuto una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e contatti fisici e per avere i suoi sostenitori intonato ripetutamente cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari e delle Forze dell’Ordine); 500 euro al Taranto (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver fatto esplodere due petardi), al Potenza (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver fatto esplodere due petardi), al Palermo (per avere fatto ritardare di circa sei minuti il rientro in campo della squadra alla ripresa del gioco dopo l’intervallo), al Monopoli (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere avuto una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e contatti fisici)

PROGRAMMA E DESIGNAZIONI – Domani si recupera la 21esima giornata. La capolista Bari continua a volare senza sosta ed allunga sulle inseguitrici. I galletti, dopo anche un mercato di riparazione che ha rinforzato una rosa già fortissima, affronteranno Il Monterosi in trasferta. Il pronostico sorride ai biancorossi, ma tutte le partite sono da giocare. Il Monopoli insegue la compagine barese ed in questo turno se la dovrà vedere contro la Turris per uno scontro diretto che vale una posizione fondamentale per i playoff. I corallini sono reduci da due vittorie consecutive ed hanno gli stessi punti dei biancoverdi. La Virtus Francavilla, dopo il pareggio a reti bianche, proprio con il Monopoli, affronterà la Vibonese che in questo mese si è rinforzata sul mercato. Il Taranto, ottenuto il buon punto a Latina, vuole tornare alla vittoria. I rossoblù ospiteranno il Campobasso, vincente nell’ultima gara contro la Fidelis Andria. I ragazzi di Laterza hanno allungato sulle inseguitrici e hanno superato il Foggia in classifica. I dauni sono usciti sconfitti malamente dal “Romeo Menti” di Castellammare ed ora proveranno il riscatto, dopo due sconfitte, con il Potenza. I lucani non vivono un momento felice, visti i risultati e le dimissioni del patron Caiata. La Fidelis Andria dovrà superare le polemiche legate al suo allenatore, non amato dai tifosi biancoazzurri. I federiciani affronteranno al “Degli Ulivi” il Catania di Luca Moro, fresco di firma con il Sassuolo.

Il programma e le designazioni della ventunesima giornata di campionato:

mer h 14.30



CATANZARO-AZ PICERNO: Federico Fontani di Siena (Poma-Collu; IV: Diop)

FIDELIS ANDRIA -CATANIA: Davide Di Marco di Ciampino (D’Angelo-Pressato; IV: Gigliotti)

MONTEROSI TUSCIA-BARI: Alessandro Di Graci di Como (Lalomia-Martinellii; IV: Saia)

PAGANESE-LATINA: Niccolo’ Turrini di Firenze (Di Maio-Palla; IV: Tagliente)

VIBONESE-VIRTUS FRANCAVILLA: Gabriele Scatena di Avezzano (Tchato-Iacovacci; IV: Liotta)

mer h 18

PALERMO-ACR MESSINA: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Somma-Nasti; IV: Maggio)

TARANTO-CAMPOBASSO: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Cerilli-D’Ilario; IV: Viapiana)

MONOPOLI-TURRIS: Simone Galipo’ di Firenze (Trischitta-Pintaudi; IV: Gemelli)

gio h 18



POTENZA-FOGGIA

AVELLINO-JUVE STABIA

LA CLASSIFICA: Bari 48 – Avellino, Monopoli e Turris 39 – Palermo e Virtus Francavilla 37 – Catanzaro 36 – Taranto 32 – Foggia 31 – AZ Picerno e Juve Stabia 30 – Latina 29 – Catania e Campobasso 25 – Monterosi 24 – Paganese 22 – ACR Messina 18 – Fidelis Andria 17 – Vibonese e Potenza 15.