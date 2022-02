SERIE D/H – Il Giudice sportivo della 20ª e il programma del turno infrasettimanale

Dopo le gare della ventesima giornata, prima di ritorno, il Giudice sportivo di Serie D girone H ha emesso i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI – Due gare a Emile Mehdi Dorval (A. Cerignola) e Andrea Bottalico (Rotonda); una gara a Serafino Iannì (Casarano), Giovanni Pantano (Mariglianese), Antonio Imputato e Ignacio L. Varela (San Giorgio), Simone Caruso e Luca Mercuri (Lavello), Cristian Agnelli (A. Cerignola), Franco Gorzelewski (Fasano), Luca Di Ronza (Francavilla).

DIRIGENTI – Inibizione sino all’8 febbraio 2022 per Gianluca Frascati (Molfetta)

AMMENDE – 200 euro alla Nocerina per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Domani pomeriggio si ritorna in campo per il primo turno infrasettimanale del 2022, che corrisponde alla ventunesima giornata, seconda di ritorno.

Per il Cerignola capolista c’è il derby col Molfetta, posticipato alle ore 15. Trasferta complicata per il Brindisi che andrà a far visita al Bitonto, principale antagonista dell’Audace e reduce da cinque successi di fila. Altrettanto complicata è la missione del Fasano, atteso dalla Casertana che sogna il sorpasso in classifica. Nella zona rossa, è praticamente uno spareggio salvezza Bisceglie-Casarano (a Terlizzi e a porte chiuse), squadre divise da un solo punto. La Virtus Matino, invece, si sposterà a Ugento (si giocherà a porte aperte) per ricevere il Sorrento, reduce dal successo sulla Mariglianese.

Il programma:

mer. h 14.30

Bisceglie-Casarano: Emanuele Bracaccini di Macerata (Dervishi-Donati) – a Terlizzi a porte chiuse

Bitonto-Brindisi: Gilberto Gregoris di Pescara (Lombardi-Giorgetti)

Casertana-Fasano: Alessio Marra di Mantova (Chiavaroli-Bosco)

Francavilla-Nocerina: Davide Gandino di Alessandria (Schirinzi-Fedele)

Lavello-San Giorgio: Riccardo Leotta di Acireale (Abbinante-Magnifico)

Mariglianese-Rotonda: Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno (Cantatore-De Palma)

Virtus Matino-Sorrento: Gianluca Martino di Firenze (Bettani-Farina) – a Ugento

—

mer. ore 15

A. Cerignola-Molfetta: Edoardo Gianquinto di Parma (Ciannarella-Savino)

—

mer. ore 18

Gravina-T. Altamura: Alessandro Gresia di Piacenza (Singh-Preci)

(Nardò-Nola rinviata a data da destinarsi)

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 44 – Bitonto 43 – Francavilla* 37 – Fasano 34 – Gravina 33 . Casertana 32 – Lavello*, Molfetta, Nocerina e Sorrento 28 – Mariglianese* 25 – Nola* e Nardò* 22 – Team Altamura** e Rotonda* 21 – Casarano* 20 – Bisceglie* 19 – San Giorgio 17 – Brindisi 15 – V. Matino 9.

(da recuperare: Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, Team Altamura-Casarano, Team Altamura-Nardò, ddd)

(foto Coribello/SS)