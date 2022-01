LECCE – Ufficiale, Raul Asencio è giallorosso. Arriva anche Johannsson

Raul Asencio è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Us Lecce. Ecco l’ufficialità da parte del club giallorosso: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Jose Asencio Moraes. L’attaccante ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2022 con opzione per il prolungamento contrattuale per un’altra stagione e ulteriore opzione per altri tre anni“.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui ha anche mosso i primi passi in prima squadra, militando in Primavera e giocando anche al Viareggio, Asencio, classe 1998, ha poi collezionato esperienze professionali con Avellino in B (2017/18, 31 presenze e sette reti), Benevento in B nel 2018/19 (22 presenze e tre reti), Pisa (tre presenze, zero reti) e Cosenza in B (15 presenze e sette reti) nel 2019/20. Nella scorsa stagione, ha giocato nel Pescara, nella prima parte (quattro presenze) e poi nella Spal (13 presenze), senza mai andare a segno. Passato, in estate, all’Alcorcon, quest’anno ha collezionato 16 presenze e due reti in campionato, con due assist.

Per il centrocampo, invece, arriva David Snaer Johannsson dal Keflavik, interno di centrocampo islandese classe 2002, che, inizialmente, sarà aggregato alla Primavera. Per lo scandinavo, contratto sino al giugno 2023 con opzione per altri tre anni. Johannsson ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili del suo Paese, mettendo insieme 40 presenze e quattro gol tra Under 16, 17, 18 e 19. Con la sua squadra, dal 2018 a oggi ha giocato 84 partite, segnando anche nove reti.