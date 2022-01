LECCE – Rifinitura, si ferma Rodriguez e salta la Roma

A poche ore dalla sfida di Coppa Italia dell’Olimpico contro la Roma, giunge la notizia del forfait di Pablo Rodriguez, uno dei probabili titolari che Marco Baroni avrebbe mandato in campo questa sera.

Durante la rifinitura mattutina, svolta all'”Acqua Acetosa”, presso l’impianto “Giulio Onesti”, lo spagnolo ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni, lo staff sanitario giallorosso lo sottoporrà ad accertamenti.

Per il resto, Baroni dovrebbe schierare la formazione migliore con qualche correttivo, come l’utilizzo di Calabresi da difensore centrale (anche vista l’indisponibilità di Tuia e il periodo di ricondizionamento necessario a Simic) che dovrebbe occuparsi della marcatura di Abraham. Ballottaggio come punta centrale tra Olivieri e Coda; sugli esterni, probabile l’utilizzo di Strefezza e Listkowski.

(foto: P. Rodriguez, ph Coribello/SalentoSport)