VOLLEY A3/m – Olimpia Sbv Galatina, è Bua il nuovo coach

È Giuseppe Bua il nuovo coach di Olimpia SBV Galatina. Lo ha comunicato la società nella tarda serata di ieri.

Siciliano di Castelvetrano, il nuovo coach vanta un’esperienza di successi pluridecennali come giocatore di Serie A nel ruolo di centrale, con la vittoria di un titolo di A2 con la TNT Traco Catania. Ha anche giocato nella Via Montenapoleone Cutrofiano nel 1999/00 in coppia col russo Shatunov e guidato da Carmello Pittera.

In panchina, ha allenato il Volley Modica per un triennio, portando il club ragusano dalla B alla A3 e poi conservandone la permanenza. Svincolato, dopo l’esperienza all’Inter Volley Foligno, Bua torna nel alento atteso dall’esordio contro la sua ex squadra, l’Avimec Modica.