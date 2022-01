LECCE – Allenamento a San Pietro in Lama e terza dose effettuata. Salta l’ingaggio di Jackuliak

Allenamento al Comunale di San Pietro in Lama per il Lecce che continua, così, la preparazione al match di giovedì sera, quando, al Via del Mare, si presenterà il Vicenza per il recupero della penultima giornata d’andata. Assenti esclusivamente Bleve e Gallo, continuano a lavorare a parte Tuia e Di Mariano. Coda ha lavorato col resto del gruppo nel quale è tornato anche Rodriguez, dopo qualche giorno di vacanza extra nel suo Paese.

Domani riposo per tutti, la ripresa è fissata per sabato pomeriggio all’Acaya.

Intanto la società comunica che tutto il gruppo squadra ha completato il ciclo vaccinale, effettuato anche la terza dose di vaccino anti Covid.

Infine, retromarcia sull’ingaggio del giovane slovacco Jackuliak. Di comune accordo col calciatore, si è deciso di non tesserare lo stesso, una volta verificato che il ragazzo non potrà proseguire il proprio percorso di studi intrapreso in Slovacchia in quanto sul territorio non è presente un istituto che consenta lo stesso indirizzo di studio in lingua inglese.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)