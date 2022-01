VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce, il nuovo tecnico viene dall’Argentina

L’Aurispa Libellula Lecce ha comunicato l’ingaggio del nuovo allenatore che andrà a sostituire il dimissionario Alessandro Marte. Si tratta di Santiago Darraidou, argentino classe 1980, con un passato, da atleta, che lo ha visto giocare in Argentina, Grecia, Turchia, Brasile, Spagna e, nel nostro campionato, in A1 col Modena (2002/03), in A2 con Isernia (2008/09) e con Sora (2010/11).

Il ruolo di vice allenatore, invece, è stato affidato a Vincenzo Barone, che, nella definizione dell’iter burocratico, siederà in panchina durante le gare ufficiali.

Il ciclo Darraidou con l’Aurispa si aprirà formalmente domenica prossima, 9 gennaio, con la prima giornata di ritorno che vedrà i salentini impegnati nella trasferta sul campo del Palmi, che, in classifica, ha soli due punti in meno.