LECCE – Nuovo elemento per la Primavera. Buone notizie dai test molecolari

Mentre si attende l’apertura ufficiale del mercato di riparazione per i professionisti, fissata per il 2 gennaio, il Lecce non resta con le mani in mano. È di poco fa l’ufficializzazione dell’ingaggio di un nuovo elemento da integrare nella rosa della Primavera giallorossa, agli ordini di mister Vito Grieco. Si tratta dell’attaccante slovacco David Jackuliak, classe 2003, proveniente dall’MFK Dukla Banska Bystrica, club di seconda serie slovacca con cui ha già esordito in prima squadra, nella scorsa stagione.

Intanto il gruppo della prima squadra sta godendo di alcuni giorni di vacanza in attesa della ripresa della preparazione fissata per il pomeriggio del 2 gennaio al Via del Mare. Il primo appuntamento ufficiale del 2022 sarà il recupero della gara col Vicenza, che si giocherà il 13 gennaio alle ore 20.30. Ieri, il club giallorosso ha comunicato che uno dei due soggetti che, nei giorni scorsi, erano risultati positivi al Covid, si è negativizzato, secondo quanto emerge dal test molecolare di controllo.

(foto: Coribello/SalentoSport)