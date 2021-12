VIRTUS MATINO – Ufficiali le partenze di capitan Salto e di altri calciatori

L’arrivo del neo direttore dell’area tecnica, Luigi Volume, non è la sola novità in casa Virtus Matino. Nella tarda serata di ieri, il club della presidente Cristina Costantino ha comunicato di aver interrotto i rapporti professionali coi calciatori Gabriele Alemanni, Davide Cavalieri (entrambi si accaseranno alla Toma Maglie), Nicolas Marin (tesserato dal Gladiator), Franco Ruibal (al Corato) e con l’ormai ex capitano, Damian Salto (ufficializzato dalla Casertana). Lo stesso Corato, poi, poche ore fa, ha ufficializzato l’ingaggio di Tomas Grandis.

Nei giorni scorsi erano state ufficializzate altre partenze importanti, come quelle di Esteban Giambuzzi (direzione Molfetta), Simone D’Amicis (ceduto in prestito all’Ostuni), Facundo Graziano (al Sora). Risultano ufficialmente svincolati il portiere Justyn D’Ippolito e Ezequiel Michelli. Possibili altre partenze del gruppo a disposizione di mister Antonio Toma sino alla gara col Rotonda. In entrata, a dicembre, sono arrivati gli attaccanti Sebastian Meneses (dall’Otranto), Gabriele Pisanello (via Francavilla in Sinni) e i difensori Antonio Mangione (dal Gallipoli F.) e Cosimo D’Andria (ex Grottaglie).

La società, comunque, non resta con le mani in mano e sta lavorando a pieno ritmo per mettere a disposizione del tecnico nuovi calciatori per affrontare il girone di ritorno e per provare a strappare una salvezza che, ad oggi, è abbastanza complicata.

(foto: l’ormai ex capitano del Matino, Damian Salto – ph Coribello/SalentoSport)