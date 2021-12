LECCE – I numeri del 2021: tante reti segnate ma anche tanti (troppi) pareggi

Si è chiuso in anticipo, causa Covid, l’anno solare 2021 che, per il Lecce, è marchiato a fuoco dall’aver gettato al vento la Serie A diretta e dalla rocambolesca e sfortunata prestazione nel doppio confronto col Venezia nei playoff. I numeri del 2021 parlano di un’annata comunque positiva e particolarmente prolifica sotto porta, ma con troppi pareggi.

Escludendo due partite di Tim Cup (la vittoria a Parma di Ferragosto e quella, recente, di La Spezia), il Lecce, nel 2021, è sceso in campo per 41 volte, vincendo 18 partite (44% circa), pareggiandone 15 (37% circa) e perdendone otto (19%), segnando 67 reti (1,63 a partita) e subendone 36 (0,87 a partita).

iI top scorer del 2021 è, ovviamente, Massimo Coda con 20 reti; a seguire, Strefezza 9, Rodriguez 6, Stepinski e Pettinari 5, Majer e Di Mariano 4, Maggio 3, Bjorkengren e Gargiulo 2, Meccariello, Henderson, Tuia, Dermaku 1.

Marcatori di Coppa Italia: Coda 2, Tuia, Listkowski, Calabresi 1.

Il più presente in campo è stato capitan Fabio Lucioni con 40 gettoni; a seguire Gabriel 39 e Majer 35.

Di seguito la lista di tutte le partite giocate dai giallorossi prima con Eugenio Corini, poi con Marco Baroni nel 2021:

2020/21

1. Lecce-Monza 0-0 – 4 gen.

2. Reggina-Lecce 0-1 – 16 gen.

28′ Stepinski

3. Lecce-Empoli 2-2 – 24 gen.

33′ Haas (E), 47′ La Mantia (E), 79′ Mancosu (L), 90′ Rodriguez (L)

4. Pordenone-Lecce 1-1 – 30 gen.

14′ Coda (L), 20′ Musiolik (P)

5. Lecce-Ascoli 1-2 – 5 feb.

23′ Stepinski (L), 28′ e 56′ Dionisi (A)

6. Lecce-Brescia 2-2 – 9 feb.

46′ Rodriguez (L), 58′ Bjorkengren (L), 75′ Bisoli (B), 90+3′ Ayè (B)

7. Cremonese-Lecce 1-2 – 13 feb.

7′ Gaetano (C), 30′ aut. Castagnetti (L), 54′ Rodriguez (L)

8. Lecce-Cosenza 3-1 – 21 feb.

8′ Gliozzi (C), 12′ Coda rig. (L), 76′ Mancosu rig. (L), 85′ Meccariello (L)

9. Pescara-Lecce 1-1 – 27 feb.

38′ Maggio (L), 90+1′ Busellato (P)

10. Lecce-Virtus Entella 0-0 – 2 mar.

11. Reggiana-Lecce 0-4 – 7 mar.

15′ rig. e 32′ Coda, 29′ Majer, 82′ Stepinski rig.

12. Lecce-Chievo 4-2 – 13 mar.

9′ Maggio (L), 22′ Obi (C), 25′ e 38′ Coda (L), 42′ Pettinari (L), 53′ Mogos (C)

13. Venezia-Lecce 2-3 – 16 mar.

11′ Pettinari (L), 45+1′ aut. Lucioni (V), 50′ e 71′ rig. Coda (L), 57′ Maleh (V)

14. Frosinone-Lecce 0-3 – 20 mar.

53′ e 69′ Coda, 85′ Rodriguez

15. Lecce-Salernitana 2-0 – 2 apr.

44′ Pettinari, 72′ Maggio

16. Pisa-Lecce 0-1 – 5 apr.

75′ Coda rig.

17. Lecce-Spal 1-2 – 10 apr.

13′ Valoti (S), 17′ Majer (L), 55′ Okoli (S)

18. LR Vicenza-Lecce 1-2 – 17 apr.

50′ Pettinari (L), 63′ Jallow (V), 67′ Henderson (L)

19. Lecce-Cittadella 1-3 – 1 mag.

18′ D’Urso (C), 27′ Coda (L), 47′ Rosafio (C), 90+1′ Proia (C)

20. Monza-Lecce 1-0 – 4 mag.

41′ Barberis

21. Lecce-Reggina 2-2 – 7 mag.

7′ Edera (R), 14′ e 16′ Stepinski (L), 27′ Montalto (R)

22. Empoli-Lecce 2-1 – 10 mag.

24′ Rodriguez (L), 51′ La Mantia (E), 69′ Matos (E)

23. Venezia-Lecce 1-0 – 17 mag.

47′ Forte

24. Lecce-Venezia 1-1 – 20 mag.

45+3′ Aramu rig. (V), 65′ Pettinari (L)

—

2021/22

25. Parma-Lecce 1-3 Coppa Italia – 15 ago.

7′ Brunetta (P), 9′ e 76′ Coda (L), 40′ Tuia (L)

26. Cremonese-Lecce 3-0 – 22 ago.

51′ Valzania, 60′ Buonaiuto, 65′ Valeri

27. Lecce-Como 1-1 – 29 ago.

39′ Coda rig. (L), 42′ Cerri (C)

28. Benevento-Lecce 0-0 – 10 set.

29. Lecce-Alessandria 3-2 – 18 set.

12′ Tuia (L), 15′ Corazza (A), 57′ Ba (A), 88′ Rodriguez (L), 90+6′ Coda (L)

30. Crotone-Lecce 0-3 – 21 set.

5′ e 23′ Di Mariano, 69′ Strefezza

31. Cittadella-Lecce 1-2 – 25 set.

10′ Coda (L), 45+2′ Okwonkwo (C), 77′ Di Mariano (L)

32. Lecce-Monza 3-0 – 1 ott.

45+1′ Strefezza, 55′ Di Mariano, 70′ Coda

33. Ascoli-Lecce 1-1 – 16 ott.

7′ Strefezza (L), 74′ Iliev (A)

34. Lecce-Perugia 0-0 – 23 ott.

35. Brescia-Lecce 1-1 – 28 ott.

81′ Dermaku (L), 87′ Bisoli (B)

36. Lecce-Cosenza 3-1 – 1 nov.

30′ Strefezza (L), 45+1′ Coda (L), 47′ Bjorkengren (L), 67′ Caso (C)

37. Lecce-Parma 4-0 – 7 nov.

16′, 30′ rig. e 44′ Coda, 37′ Strefezza

38. Frosinone-Lecce 0-0 – 20 nov.

39. Lecce-Ternana 3-3 – 26 nov.

10′ Falletti (T), 11′ Majer (L), 43′ e 58′ Strefezza (L), 56′ Donnarumma (T), 72′ Partipilo (T)

40. Spal-Lecce 1-3 – 30 nov.

23′ Gargiulo (L), 41′ Colombo (S), 51′ e 77′ Strefezza (L)

41. Lecce-Reggina 2-0 – 4 dic.

26′ Gargiulo, 61′ Majer

42. Pisa-Lecce 1-0 – 11 dic.

58′ Sibilli

43. Spezia-Lecce 0-2 Coppa Italia – 16 dic.

43′ Listkowski, 55′ Calabresi

(foto: l’abbraccio di squadra in Lecce-Parma del 7 novembre – ph Coribello/SalentoSport)