CASARANO – Ingaggiato Fontana, vecchia conoscenza di mister Monticciolo

Il Casarano Calcio, poco fa, ha comunicato ufficialmente di aver tesserato il calciatore Tommaso Alejandro Fontana, venezuelano di nascita ma con nazionalità italiana.

Di ruolo centrocampista, classe 2000, Fontana è un atleta che il neo allenatore del Casarano, Alessandro Monticciolo, conosce bene per averlo già allenato ai tempi dell’Altamura.

Fontana ha esordito in Serie D col Gavorrano nel 2018/19. Nella stagione 2019/20, poi, è approdato alla Team Altamura con Monticciolo allenatore, collezionando 21 presenze. Nella stagione successiva ha militato prima in Serie C col Potenza, mettendo insieme sette presenze, poi ha vestito la casacca dell’Alma Juventus Fano nella seconda parte di stagione, in Serie D, giocando nove partite e segnando un gol.