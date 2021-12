SERIE D/H – Virtus Matino, prima serie d’ingaggi. Casarano, c’è un ex Lecce per la difesa

Dopo la serie di partenze, ecco una serie di arrivi ufficiali in casa Virtus Matino. La società ha comunicato gli ingaggi di: Francesco Leuci, portiere classe 1992, ex Città di Mola; Vittorio Prete, difensore centrale classe 1989, ex Castellaneta; Cosimo D’Andria, già utilizzato nella gara interna col Rotonda, difensore classe 2002; Vincent Ridl Quarta, centrocampista tedesco d’origine italiana (salentina) classe 2000, ex giovanili Bari; Nicolò Gramegna, centrocampista classe 2001, ex Castellaneta; Gaetano Palmisano, attaccante 1999 ex Castellaneta (quattro reti in Eccellenza/B); Bogdan Stauciuc, in prestito dal Castellaneta, attaccante classe 2002 autore di due gol in Eccellenza/B nella prima parte di stagione. Non fa più parte della rosa del Matino Sebastian Meneses, ufficializzato dal Brindisi.

Si muove anche il Casarano che dopo l’ingaggio di Tommaso Alejandro Fontana ufficializza anche l’esterno difensivo ex Lecce Ferdinando Vitofrancesco, proveniente dal Lavello, con oltre 400 gettoni di presenza in B, C e D e 19 reti segnate, nella rosa giallorossa in Lega Pro nella stagione 2016/17 con Pasquale Padalino e poi Roberto Rizzo allenatori.

(foto: Ferdinando Vitofrancesco ai tempi del Lecce – ph. M. Caputo)