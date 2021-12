GIOVANILI – Trofeo Caroli Hotels Under 16, successo per l’Udinese sulla Salernitana: tutti i premiati

L’Udinese vince la prima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 16 che si è giocato dal 27 dicembre a oggi sui campi di Galatone, Collepasso, Santa Maria di Leuca (Castrignano), San Donato di Lecce e Ugento.

Dopo due tiratissime semifinali decise solo ai calci di rigore, Udinese e Salernitana si sono affrontate in finale. I friulani avevano superato il Lecce mentre i campani si erano imposti sul Pescara. Nell’atto conclusivo del torneo, ha prevalso, dunque, l’Udinese grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Barbaro. Vano l’assalto della Salernitana che non è riuscita a trovare il pari. Il torneo è organizzato dall’Asd Capo di Leuca, sodalizio presieduto da Pierluigi Caputo. Il prossimo appuntamento è con il XVIII Trofeo Caroli Hotels Under 14 dal 24 febbraio al 1° marzo.

Elenco premi:

1 UDINESE

2 SALERNITANA

3 PESCARA – LECCE

Capocannoniere: Colombo 7 reti (Ausonia 1931)

Miglior portiere: Centonze (Nitor Brindisi)

Miglior difensore: Pacia (Lecce)

Miglior centrocampista: Bozza (Udinese)

Miglior attaccante: Graca Telo (Pescara)

Miglior tecnico: Matteo De Biagio (Udinese)

Premio speciale talento del futuro: Coppola (Salernitana); Del Vecchio (Virtus Francavilla)

Premio Fair-Play: Petris (Udinese)

CLASSIFICA MARCATORI

Colombo 7 (Ausonia 1931)

Graca 5 (Pescara)

Berezniuk 4 (Real Virtus Grottaglie)

Bonin 4 (Udinese)

De Blasi 4 (Fabrizio Miccoli)

Bozza 4 (Udinese)

(foto: l’Udinese, vincitore del torneo)