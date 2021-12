LECCE – Al via i nuovi “skybox” per tifare nel massimo confort

Dalla prossima gara interna, che dovrebbe essere quella del 13 gennaio contro il Vicenza, l’Us Lecce inaugurerà la nuova area Skybox, sita all’interno dello stadio “Via del Mare”.

“I nuovi skybox – si legge nella nota della società diffusa poche ore fa – sono dotati di salotti riservati con vista sul campo da gioco, ciascuno da cinque, sei o sette posti. I box sono dotati di tutti i servizi per poter vivere lo stadio con il massimo confort. L’accoglienza del nostro personale e la ristorazione all’interno dei box (in osservanza delle disposizioni in materia di Covid) garantirà di vivere l’esperienza Us Lecce in un modo nuovo”.