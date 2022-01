DILETTANTI – La Lnd Puglia si riunisce per valutare eventuali sospensioni dell’attività agonistica

La nuova impennata dei contagi da Covid mette in preallarme anche la Lnd Puglia che, per lunedì 3 gennaio, alle ore 18, ha fissato una riunione straordinaria del Direttivo, in modalità da remoto, per “valutare la possibilità di adottare eventuali provvedimenti sul prosieguo dell’attività dilettantistica e giovanile di carattere regionale e provinciale”.

“Fra le ipotesi – prosegue la nota – c’è anche quella di far slittare la ripresa dei campionati dilettantistici e giovanili maschili e femminili, in via cautelativa e precauzionale, sia a livello regionale, che provinciale. Questa soluzione non implicherebbe la sospensione degli allenamenti collettivi, che potranno continuare a svolgersi regolarmente, salvo sopraggiunte disposizioni governative”.