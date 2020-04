LA PUGLIA (e l’ITALIA) AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – 12ª puntata – Qui le vostre storie 👇

Siamo giunti alla dodicesima puntata della nostra rubrica “La Puglia (e l’Italia) ai tempi del Coronavirus” (QUI). Continuiamo a ricevere tante testimonianze che pubblicheremo tutte, nei prossimi giorni. Ricordiamo che chiunque (non solo sportivi o addetti ai lavori!) può contattarci per raccontarci di questo periodo così surreale.

Ecco le successive sette storie.

#78 – 04/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Andrea Secco, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sto trascorrendo il mio tempo con mia moglie Marta e la nostra piccola Letizia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Faccio lo showman full time per mia figlia, disegniamo, carrellata dei film Walt Disney, impariamo le prime canzoni insieme.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non andare a mare con la mia famiglia, non poter organizzare una bella cena con gli amici, non poter fare una lunga passeggiata a piedi liberatoria.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andare in bici, portare mia figlia al parco della Grottella, tornare a incontrare il mio gruppo di giovanissimi in Parrocchia.

6. Consigli: Le repliche dei più grandi eventi sportivi degli ultimi 50 anni; i Due Papi; L’Immortale.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Di tutto restano tre cose:

la certezza che stiamo sempre iniziando,

la certezza che abbiamo bisogno di continuare,

la certezza che saremo interrotti prima di finire.

Pertanto, dobbiamo fare:

dell’interruzione, un nuovo cammino,

della caduta, un passo di danza,

della paura, una scala,

del sogno, un ponte,

del bisogno, un incontro.

#79 – 04/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Antonello Moscatelli, Milano.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sto trascorrendo il mio tempo con la mia famiglia (la mia compagna e mio figlio).



3. Cosa fai per passare il tempo? Lavoro, corsa indoor, gioco con mio figlio, mi diverto a cucinare.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non lavorare a contatto con colleghi e clienti; non riuscire a programmare concretamente l’immediato futuro; non poter fare una passeggiata con la mia famiglia.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Colazione al bar; portare al parco mio figlio; cena fuori con gli amici.

6. Consigli: Game of Thrones.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Anche questa è un’esperienza di vita… Sicuramente ne usciremo più forti e daremo più valore (almeno nel breve termine) alle nostre giornate e abitudini.

#80 – 04/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Valentina Vetrugno, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sto trascorrendo il mio tempo con mio figlio e mio marito.



3. Cosa fai per passare il tempo? Cerco di allietare le giornate della mia famiglia e mi diletto in cucina.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non trascorrere le giornate in compagnia delle nostre famiglie; non vedere i miei amici; non essere tranquilla.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò dalla mia famiglia e dai miei amici, li abbraccerò forte e dirò loro che il bene che nutro per loro è immenso.

6. Consigli: Giallo Zafferano 😂

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Sono sicura che quest’incubo finirà… sarà solo una piccola parentesi che ci ha fatto capire quanto è cara la Vita e le persone che ci circondano.

#81 – 04/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Davide Greco, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Piccoli lavori in casa e in giardino.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non uscire, non lavorare, non frequentare i miei amici.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò al mare, mi rivedrò e ritroverò con i miei amici e andrò a mangiare fuori.

6. Consigli: Serie tv “La casa di carta”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Tutti uniti ce la faremo.

#82 – 04/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Alessandro Alemanno, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia: mia moglie e i miei due figli.



3. Cosa fai per passare il tempo? Mi dedico ai figli (compiti, ecc.), lavoro agile da casa, piccoli lavoretti casalinghi, pc.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non poter uscire e incontrare gli altri!



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Serate in compagnia!

6. Consigli: Libri: “Il Conte di Montecristo”; serie tv: “Don Matteo”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Andrà tutto bene 😉 Cento anni fa i nostri nonni dovettero andare a combattere in guerra! Spero che per quest’estate sarà tutto finito!

#83 – 04/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Ilaria Calò, Taranto

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mio fratello.



3. Cosa fai per passare il tempo? Studio, mi alleno, guardo delle serie tv.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non vedere le persone a cui tengo; non poter correre; non poter andare a mare per fare una passeggiata.

5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Rivedrò le persone che amo; riprenderò il mio allenamento; festeggerò il mio compleanno.

6. Consigli: Programma di allenamento circuito HIIT: affondi, piegamenti, alzate laterali con bottiglie, rematore con casse, crunch, stacchi con bottiglie, curl con bottiglie, tricipiti dips su sedia, plank.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Rimaniamo chiusi in casa, non appena finirà tutto ciò, potremo ritornare ad allenarci molto meglio 💪🏼

#84 – 04/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Pino Corvaglia, Lecce.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie.



3. Cosa fai per passare il tempo? Tv, lettura dei quotidiani, lavoretti di riordino per la casa.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non poter stare insieme a tutta la mia famiglia; non poter abbracciare i miei nipoti; non poter allenare la mia squadra.

5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Festeggerò il compleanno di mio nipote Emanuele; prenderò un caffè con i miei amici; farò una passeggiata al mare.

6. Consigli: Serie tv “Il commissario Montalbano”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Mi raccomando, restiamo tutti a casa… andrà tutto bene.

