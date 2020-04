LECCE – La voglia di Vigorito: “Ancora tante soddisfazioni da prendermi con questa maglia”

In attesa di conoscere quando tornare in campo (la riunione odierna di Lega si è conclusa con un nulla di fatto), è ancora tempo di bilanci e ricordi in casa Lecce. A parlare oggi è stato il portiere Mauro Vigorito.

I ricordi dell’anno scorso sono ancora vividi: “Fu una cavalcata bellissima, straordinaria. Ero venuto a Lecce con l’obiettivo di ripetere quanto fatto a Frosinone, ma sperarci per l’immediato non era cosa semplice. Invece andavamo a mille, e di settimana in settimana le convinzioni aumentavano, spinti dall’entusiasmo di una tifoseria fantastica. E alla fine siamo riusciti nell’impresa fantastica, mi restano emozioni vividissime”.

Il presente e il futuro dicono ancora Lecce: “Abbiamo sinora disputato un ottimo campionato. Io lavoro per essere a disposizione del mister a farmi trovare sempre pronto. Voglio ancora prendermi delle soddisfazioni in questa piazza”.