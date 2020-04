LA PUGLIA (e l’ITALIA) AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – 10ª puntata – Qui le vostre storie 👇

Arriva in doppia cifra la nostra rubrica “La Puglia (e l’Italia) ai tempi del Coronavirus” (QUI). Continuiamo a ricevere tante testimonianze che pubblicheremo tutte, nei prossimi giorni. Ricordiamo che chiunque (non solo sportivi o addetti ai lavori!) può contattarci per raccontarci di questo periodo così surreale.

Ecco le successive sette storie.

#64 – 01/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Diletta Lisco, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mio padre.



3. Cosa fai per passare il tempo? Studio, imparo l’inglese, guardo la tv e faccio videochiamate su Skype.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non poter uscire liberamente, non poter aprire il mio negozio e non poter andare in palestra.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò in palestra, aprirò il negozio e uscirò liberamente.

6. Consigli: Tutti i film di Checco Zalone, almeno si ride!

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Stringiamo i denti e andiamo avanti giorno dopo giorno. Andrà tutto bene!

#65 – 01/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Stefano Signore, Lecce.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Studio, mi alleno, guardo qualche film.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Mi manca il calcio in tutte le sue sfaccettature (compagni, spogliatoio, allenamenti, partite della domenica), non vedere la mia ragazza e non poter uscire per fare solo una passeggiata.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Una bella cena di squadra sarebbe l’ideale per recuperare il tempo perso. Andrò al mare con la mia ragazza e farò anche una cena coi miei amici.

6. Consigli: Consiglio il film “Inside Man”, anche se molti lo avranno già visto.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Rispettiamo tutti le regole e restiamo a casa, il meglio deve ancora venire!

#66 – 01/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Gianluca Martina, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Mi alleno, cucino per passione e guardo molte serie tv.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Mi pesa molto essere fisicamente lontano dai miei ragazzi e non essere libero di uscire con gli amici.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Per prima cosa, andare al campo; poi uscire con la ragazza e fare serata con gli amici di sempre.

6. Consigli: Consiglio come serie tv “La casa di carta”, come film “Ultras”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Bisogna restare a casa perché è la cosa più importante da fare in un periodo così critico. Dobbiamo farlo per tutti i medici che stanno lavorando giorno e notte per salvare vite… onore a loro!

#andratuttobene

#67 – 01/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Gianluigi, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Guardo la tv, navigo su internet, gioco con i bimbi.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non andare a trovare i parenti e non poter incontrare gli amici.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andare a mangiare fuori e dedicarmi ai miei hobby.

6. Consigli: Consiglio “Harry Potter”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Dai, dai, che a breve vedremo i frutti dei nostri sacrifici!



#68 – 01/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Maya, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia: mamma, papà e mio fratello.



3. Cosa fai per passare il tempo? Studio, leggo libri, guardo serie tv e mi alleno.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non andare agli allenamenti di pallavolo, non andare alle riunioni Scout e non poter uscire con i miei amici.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò a farmi una bella passeggiata a mare, a trovare i miei nonni e miei zii e organizzerò una rimpatriata con i miei amici.

6. Consigli: Consiglierei di leggere i libri di “Harry Potter”, ma anche il “Manuale del guerriero della luce” di Coelho e “Il dono del silenzio” di Thich Nhat Hanh. Ci sono tante belle serie tv: “The Witcher”, “Glee”, “Le ragazze del centralino”…

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: È necessario che tutti stiano a casa per il bene comune. Non vediamo questa quarantena come una punizione, ma piuttosto come un’occasione per capire ciò a cui teniamo davvero. E pensiamo positivo, perché, come diceva un vecchio saggio, Albus Silente, “La felicità può essere trovata anche negli attimi più tenebrosi, se solo ci si ricorda di accendere la luce” 💡

#69 – 01/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Gianluca Cosma, Lecce.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Trascorro la quarantena in casa con la mia splendida famiglia, come tutti gli altri.



3. Cosa fai per passare il tempo? Mi sto dedicando a vari lavoretti dentro casa, ma anche aiutando i bambini a fare i compiti e poi lavorando sul computer per la mia attività, e ne approfitto per fare anche un po’ di aggiornamento calcistico.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non poter uscire a passeggio con la mia famiglia, mi manca il campo di calcio e mi mancano i ragazzi con gli allenamenti.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò a fare una passeggiata con la mia famiglia, riabbraccerò i miei genitori, che non vedo da un po’ di giorni e gli amici, sperando che si possa riprendere anche con il lavoro.

6. Consigli: In questi giorni sto vedendo la serie tv su Netflix “Better Call Soul” e consiglio anche “Breaking Bad” e “Elite”, sempre serie tv Netflix ma anche qualche buon libro, perché leggere fa sempre bene, per esempio uno di John Grisham, sono tutti belli.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: È un periodo triste per tutti, dobbiamo pensare positivo perché tutti i sacrifici di oggi ci permetteranno di riprenderci le nostre vite. Cerchiamo di osservare le disposizioni governative e il virus non si estenderà.

#70 – 01/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Federica Palma, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sto trascorrendo la quarantena con i miei familiari, i miei genitori e mio fratello.



3. Cosa fai per passare il tempo? Studio, leggo, mi impegno con il giardinaggio, riordino, cucino e spesso guardo film. L’altro giorno ho lucidato tutto l’argento mentre vedevo “Orgoglio e pregiudizio”.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Mi pesa soprattutto non vedere i miei affetti più cari, i miei parenti, il mio fidanzato e i miei amici. Mi pesa non fare sport all’aperto e non poter camminare a piedi nemmeno un po’.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Correrò ad abbracciare tutti e sarà una festa. Poi voglio passare qualche giorno fuori, anche per cambiare aria, e, soprattutto, fare attività all’aria aperta. Voglio vedere il mare!

6. Consigli: Consiglio di leggere “Harry Potter” 😉

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Ho notato che piano piano ci si abitua, ma questa è abitudine… è pazienza! Coraggio, la vita ci aspetta là fuori.

