LA PUGLIA (e l’ITALIA) AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – Qui le vostre storie 👇

La Puglia (e l’Italia) ai tempi del Coronavirus. Inauguriamo oggi una rubrica speciale che ha il fine di alleviare, in qualche modo, la quarantena forzata a cui siamo sottoposti tutti noi. Pubblicheremo le vostre testimonianze (sono gradite anche le foto) che ci racconteranno come e con chi state passando questo periodo di isolamento, come impiegate il vostro tempo, facendo cosa, condividendo le storie e i consigli dei nostri lettori.

Mandateci la vostra testimonianza (esclusivamente via mail all’indirizzo: redazione@salentosport.net o contattandoci via Messenger tramite la nostra Fan page Facebook) rispondendo, preferibilmente in maniera sintetica, a queste domande:

1. Nome e città di provenienza;

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena?

3. Cosa fai per passare il tempo?

4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo?

5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena?

6. Consiglia un film (o una serie tv, un libro, un concerto musicale, un evento sportivo, un programma di allenamento casalingo, un gioco o una radio on-line… fai tu) per questo periodo;

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza

–

Pubblicheremo le vostre storie in questo articolo, in ordine cronologico, in modo da sentirci ancora più uniti e per renderci ancora più utili, l’uno all’altro. Per poter pubblicare le vostre foto, ci servirà anche un’esplicita autorizzazione a farlo.

Contestualmente, riportiamo gli estremi per effettuare una donazione agli ospedali pugliesi che si preparano a fronteggiare un periodo di lavoro particolarmente intenso.

Grazie per la collaborazione

#andràtuttobene #iorestoacasa