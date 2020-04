DILETTANTI – Lnd Puglia: “Nessuna ripresa il 19 aprile, circolano fake news”

C’è evidentemente qualcuno che trova lo spirito goliardico per creare ad arte notizie false, di dubbio gusto, da spacciare il primo di aprile. Il tutto, incurante dei lutti, delle sofferenze e del clima di vero e proprio dramma che si respira in moltissime case italiane.

Il Comitato regionale della Lnd, per bocca del suo presidente Vito Tisci, è dovuto intervenire per denunciare la diffusione della falsa notizia della ripresa dei campionati per il 19 aprile. Qualche “simpatico bricconcello”, per usare un eufemismo, infatti, ha deciso di impiegare il suo tanto tempo a disposizione per prendere uno screenshot di una nostra notizia, di falsificarlo (anche male, a dirla tutta) e di diffonderlo in giro per la rete. Raggiungendo quale scopo? Nessuno, se non quello di alimentare la propria stupidità e di creare false aspettative verso i calciatori, gli addetti ai lavori e i tanti appassionati di calcio della nostra regione. Ma, non solo. Con la sua stupidità non solo ha gettato discredito sulla nostra testata (si evince chiaramente che è stato modificato un nostro articolo, vedi foto), ma anche quella del presidente Tisci e dei suo collaboratori.

A scanso di equivoci, repetita iuvant: nessuno di noi di SalentoSport ha scritto che i campionati sarebbero ricominciati il 19 aprile. Si tratta di una fake news.

A ribadirlo, non solo noi ma anche una secca nota della Lnd Puglia: “Il Cr Puglia è costretto a denunciare la diffusione di notizie false. Nella giornata odierna (ieri, ndr) è infatti circolato in rete un articolo che annunciava ‘la ripresa dell’attività agonistica dal 19 aprile’. Pertanto, al fine di reperire informazioni corrette, si invitano le società affiliate a consultare esclusivamente i nostri canali ufficiali. Qualsiasi fuga di notizie derivanti da altre fonti è frutto esclusivamente della fantasia di chi scrive: gli autori dei falsi documenti in circolazione potrebbero essere citati a giudizio e perseguiti nelle sedi opportune. Allo stato attuale non ci sono ancora aggiornamenti sulla sospensione dell’attività fino al 3 aprile, pertanto il C.R. Puglia LND resta in attesa di nuovi provvedimenti sullo sport, che eventualmente saranno assunti dalle autorità competenti in prossimità della sopra citata scadenza, prima di diffondere nuove disposizioni riguardanti il proseguo della stagione sportiva 2019-2020″. (Nella serata di ieri, lo stop è stato esteso a tutto il 13 aprile compreso, ndr). Tutti gli articoli di giornale, i comunicati stampa e ufficiali apocrifi, nonché le dichiarazioni attribuite al Presidente Vito Tisci senza ragione di causa, devono essere considerati soltanto delle fake news.Si sollecitano dunque tutti i nostri utenti a consultare esclusivamente il sito internet www.lndpuglia.it e la pagina Facebook LND Puglia per restare aggiornati sull’evolversi della situazione”.

–

Facciamo affidamento all’intelligenza e al buon senso dei nostri lettori. Al contempo, esprimiamo la nostra solidarietà al presidente Tisci e alla Lnd Puglia e lo sdegno per chi mette in circolazione false notizie, gettando ombre sul lavoro quotidiano e, ormai, decennale, della nostra testata.

Grazie

MM