LA PUGLIA (e l’ITALIA) AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – 11ª puntata – Qui le vostre storie 👇

Ecco le successive sette storie.

#71 – 03/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Diego Grassi, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Da solo.



3. Cosa fai per passare il tempo? Leggo, vedo la tv, telefono agli amici.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Fare sport.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Una festa con gli amici; una cena con le persone a cui voglio bene; una passeggiata in bicicletta.

6. Consigli: Film “Quasi amici”; libro: “L’ora di tutti”, di Maria Corti.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Continuiamo a rispettare le regole, ognuno di noi è responsabile della vita degli altri. Tutto questo presto finirà grazie al contributo di tutti.

#72 – 03/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Chiara Galignano, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Da sola, con cane e gatti.



3. Cosa fai per passare il tempo? Smart working, lettura, musica, tv, cucina, esercitazioni di chitarra, passeggiate col cane in giardino.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Andare in giro liberamente per negozi; passeggiate al mare; serate in compagnia.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Abbracciare, stare in compagnia, passeggiare liberamente ovunque.

6. Consigli: Film, una retrospettiva su Woody Allen e le vecchie serie anni ’90; libri: quelli di De Silva, Pennac e Vitali, e poi tanta poesia. Consiglio di scrivere una lista di ciò che ci manca di più ma anche di ciò che oggi ci colpisce – le difficoltà della gente, il dolore – per tenere in mente ciò che conta, come dice il Papa, e imparare davvero qualcosa da questo momento.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Sarà come tornare ad assaporare una primizia di stagione, il sapore della libertà: un’esplosione! Non molliamo.

#73 – 03/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Mattia Martinelli, Taranto.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia: mio padre, mia madre e mia sorella.



3. Cosa fai per passare il tempo? Studio, ascolto la musica e gioco alla Play.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Usare la macchina per muovermi; andare in un bar per prendermi un caffè in compagnia; fare una passeggiata vicino al mare.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Uscirò con i miei amici; andrò a trovare i miei nonni; andrò in un bar a prendermi, finalmente, un caffè in compagnia.

6. Consigli: Serie tv “How I met your mother”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Dobbiamo rimanere a casa, non uscire per fare jogging. Uscire solo se strettamente necessario, vedrete che riprenderemo presto la nostra quotidianità.

#74 – 03/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Marina Cazzato, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? A casa con la mia famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Organizzo le videolezioni con i miei studenti; dipingo; studio; gioco con la mia nipotina; parlo ore e ore al telefono; preparo dolci e ogni tanto provo a tenermi in forma allenandomi da casa.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Mi pesa non poter andare a correre; non poter usare la mia macchina; stare lontano dai miei amici.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò a Londra a trovare il mio ragazzo; a fare una passeggiata davanti al mare; a visitare una persona molto cara che sta soffrendo tanto.

6. Consigli: Consiglio la lettura della serie di romanzi de “L’amica geniale” di Elena Ferrante.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Usando le parole del presidente Conte, semplicemente “Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci domani. Fermiamoci oggi per correre più veloce domani”.

#75 – 03/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Roberto Abaterusso, Galatina.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie Elisa e mia figlia Carlotta.



3. Cosa fai per passare il tempo? Lavoro da casa e mi dedico al bricolage e all’orto.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non mi pesa nulla (sto benissimo così).



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Riprenderò volentieri il mio lavoro; uscirò a mangiare una pizza con gli amici; farò un giro al mare.

6. Consigli: Per chi ama il genere (lettura leggera): “Di contrabbando” di Ennio Ciotta; “Chi ha paura muore ogni giorno”, di Giuseppe Ayala.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Alla fine ne è valsa la pena, abbiamo riscoperto un senso di comunità che avevamo smarrito (le persone sono più gentili). Fiero più che mai di essere italiano.

#76 – 03/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Andrea Palumbo, Taranto.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia e mia nonna.



3. Cosa fai per passare il tempo? Leggo, studio e gioco alla Playstation.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non incontrare i miei amici; non poter uscire per fare una passeggiata in bici; non poter andare a guardare il mare.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Rivedere tutti i miei amici; andare a mare; fare una passeggiata.

6. Consigli: Film “Cube – Il cubo”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Non dobbiamo mollare proprio adesso, ne va della nostra salute e di quella di tutte le persone intorno a noi. Continuiamo a rispettare le regole.

#77 – 03/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Gabriele Grassi, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie.



3. Cosa fai per passare il tempo? Oltre che continuare a lavorare, essendo un macchinista (quindi lavoro nei trasporti), leggo, guardo la tv e cerco di fare qualche esercizio fisico.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Mi manca il contatto con il campo e i ragazzi; il caffè al bar; la pizza con gli amici.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Fare footing all’aperto; prendere una birra in compagnia; fare una passeggiata al mare.

6. Consigli: Film “Quo vado”, per passare un po’ di tempo in allegria; libri: “Le tre del mattino” di Gianrico Carofiglio; musica: Francesco De Gregori o Lucio Dalla.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Le gioie più grandi stanno nel vivere e godere delle piccole cose: un pranzo con i familiari, una birra con gli amici, un sorriso, un abbraccio. Sono cose scontate ma che ora mancano tanto. Sono sicuro che torneremo a riviverle e ad apprezzarle tanto.

