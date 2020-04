LA PUGLIA (e l’ITALIA) AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – 13ª puntata – Qui le vostre storie 👇

Tredicesima puntata della nostra rubrica “La Puglia (e l’Italia) ai tempi del Coronavirus” (QUI). Ricordiamo che chiunque (non solo sportivi o addetti ai lavori!) può contattarci per raccontarci di questo periodo così surreale.

Ecco le successive sette storie.

#85 – 14/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Francesco Galignano, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sto trascorrendo il mio tempo con mia moglie.



3. Cosa fai per passare il tempo? Gioco, leggo, faccio bricolage, suono la chitarra e la mattina lavoro.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non vedere il mare e uscire in barca a vela; non fare lunghe passeggiate; dover restare a casa con le belle giornate.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Un viaggio, un’uscita con i ragazzi Scout, un pranzo con tutti i familiari.

6. Consigli: Tutti i film di animazione di Hayao Miyazaki.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Credo che, sebbene ci siano risvolti economici negativi, ci stiamo rendendo conto di quanto siamo piccoli e di quali siano i valori importanti. Una volta finito tutto, vedremo ogni cosa con occhi diversi e ci sembrerà tutto bello.

#86 – 14/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Emanuele Valentino, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sto trascorrendo il mio tempo con mia moglie Angela e i miei figli Paolo, Leonardo e Francesco.



3. Cosa fai per passare il tempo? Mia moglie lavora in smart working full time e io sono la colf della casa: pulisco, stiro, cucino, gioco con i bimbi e, nel poco tempo libero che mi rimane, guardo la tv.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non vedere i miei figli andare a scuola normalmente; non poter andare a lavorare, per me il lavoro è passione; non poter andare a cena con gli amici.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Portare la mia famiglia in vacanza; andare a trovare i miei cognati ad Assisi e andare a trovare funghi in Basilicata con i miei amici.

6. Consigli: Un puzzle di mille pezzi; la quarta serie della “Casa di Papel”; rivedere il triplete dell’Inter di Mourinho.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: San Giuseppe da Copertino diceva: “Chi ha pazienza in ogni loco non fa poco non fa poco”, solo in questo modo torneremo ad abbracciarci.

#87 – 14/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Ivan Trono, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Siamo io, il frigo, la cucina, il Pc, Ugo Fantozzi e credo ci sia anche mia moglie da qualche parte.



3. Cosa fai per passare il tempo? Per lo più lavoro in smart working, ovvero al pc, ma mi diletto molto anche a stare sul divano e guardare film come non ho mai fatto. Però, il sabato sera, la pizza in casa la faccio io!



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non uscire quando voglio; non vedere gli amici; non andare allo stadio.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Organizzare una cena con tutti gli amici; restare a casa a vedere un film perché lo scelgo di proposito; non fare più la pizza il sabato sera.

6. Consigli: Ho visto con piacere le serie ‘1992’ e ‘1993’, ve le consiglio ma non rinunciate mai al ragionier Ugo Fantozzi, ridere serve tanto in questo periodo.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Ne usciremo presto. Dopo, le piccole cose della vita saranno ancora più belle ed il Lecce sarà ancora in serie A il prossimo anno.

#88 – 14/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Giuseppe Lenti, Taranto.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia compagna e il mio cane.



3. Cosa fai per passare il tempo? Pratico molti hobby in casa e sto molto tempo al pc.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non stare con le persone a cui tengo di più; non fare una passeggiata; non poter muovermi e andare dove voglio.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Sicuramente riabbraccerò tutti i miei cari; andrò a pescare; farò un viaggio.

6. Consigli: Non ho un film in particolare ma personalmente adoro quelli di azione.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Restiamo in casa. In ogni tunnel, lungo quanto possa essere, c’è sempre la luce alla fine.

#89 – 14/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Giorgia Casoar, Brindisi.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia madre e mio fratello.



3. Cosa fai per passare il tempo? Continuo a studiare per la mia professione e ad allenarmi in casa.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non praticare il crossfit; non vedere il mio ragazzo; non vedere mio padre.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Tornare a praticare il crossfit; rivedere il mio fidanzato e i miei familiari; fare una gita in mezzo alla natura per praticare il trekking.

6. Consigli: Di seguire i workout di CrossfitUroboro sulla loro pagina Instagram per mantenervi in forma; di manguare frutta e verdura invece che alimenti industriali ipercalorici; di vedere il film “The platform” sulla piattaformma Nwtflix (film duro ma che trasmette un bel messaggio).

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Il mio auspicio è che questo periodo di quarantena sia servito per effettuare una serie di riflessioni; adesso sarà, spero, più chiaro a tutti che dobbiamo impegnarci a rispettare la nostra casa, la nostra Terra. Dobbiamo prendercene cura e non dobbiamo solo sfruttarla pensando che tutto ci sia dovuto e sia illimitato. Spero fortemente che rimanere chiusi in quattro mura vi abbia fatto capire che oggi è il momento di cambiare le nostre scelte, per cercare di vivere in armonia insieme alla natura che ci circonda. Ad maiora!

#90 – 14/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Luca Colusso, Copertino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie Sara Lorenzo e il mio figlioletto Gabriele.



3. Cosa fai per passare il tempo? Faccio soprattutto il papà, poi sistemo foto e video di tanti anni fa, accatastati in cartelle dimenticare; faccio attività fisica in giardino.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non fare passeggiate sul lungo mare; non fare incontri, cene e feste con parenti e amici; non poter fare attività fisica all’aperto, mountain bike e corsa tra gli ulivi e in riva al mare.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Porterò mio figlio in giro a fargli conoscere il mondo (è nato a gennaio 2020 e non è quasi mai uscito da casa); riabbraccerò tutti; farò colazione al mare.

6. Consigli: Consiglio la serie tv “Spartacus”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Il Come nel racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens del 1843, ripensate a tutta la vostra vita finora trascorsa, presente e futura, e cercate di valutarvi guardandovi dall’esterno con occhio oggettivo… Se avete sbagliato in qualche cosa, avrete ancora tempo per rimediare… Si ripresenta una nuova opportunità e così rinasceremo più forti e migliori di prima.

#91 – 14/04/2020

1. Nome e città di provenienza: Fulvio, Selly, Glenda e Alice Marsano, Matino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Abbiamo il piacere di avere, come compagni di sventura, mia suocera Sissi, il suo compagno Aldo e mio cognato Daniel. Abitano al piano di sopra, nella stessa casa. Non stiamo sempre insieme, manteniamo distanza e, per quanto possibile, un certo isolamento.



3. Cosa fai per passare il tempo? In realtà, da quando è iniziata l’emergenza, io e mia moglie non abbiamo mai smesso di lavorare, avendo fatto la quarantena nei 18 mesi precedenti, perché, ahimè, senza lavoro. Siamo in controtendenza. E visto la precarietà del posto attuale, probabilmente quando tutti torneranno a lavorare noi STAREMO A CASA! 😂 Ma questa è un’altra storia! Lavoro a parte, facciamo la spesa massimo una volta a settimana, anche per mia madre e mia nonna che sono persone più grandi. E poi i compiti con le piccole, che Glenda, 7 anni proprio oggi (AUGURI!, ndr), non vuole fare. Poi tv, pc e cura della casa.

4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? In assoluto, abbracciare affettuosamente le persone care. Poi mi manca la compagnia, lo stare insieme, che siano parenti o amici. Una particolarità: non mi manca IL CALCIO, non ne sento la mancanza.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Mangiate e bevute con tutti i miei amici, come prima cosa in assoluto. Poi, andare a mare e un viaggio, anche breve. Sa di libertà.



6. Consigli: Sono poco cinefilo… consiglio giochi di società in famiglia. Noi giochiamo a Uno, a Scopa e a Scala 40.



7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Inutile dire che questa emergenza sanitaria ci ha cambiato profondamente. Prendiamo il buono da questa tragedia… L’impegno, la caparbietà e il sacrificio di medici, paramedici e infermieri, questo diffuso sentimento di solidarietà, questo sentirsi uniti nella lotta… che ci siano in noi anche quando la battaglia sarà vinta!



