LA PUGLIA (e l’ITALIA) AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – 8ª puntata – Qui le vostre storie 👇

Ecco le successive sette storie.

#50 – 27/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Andrea Salvadore, Otranto.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? In casa con la famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Lavoretti in casa, tv, internet, lettura e attività fisica, per quello che si riesce a fare in casa.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Ovviamente non poter allenare, non poter incontrarmi con gli amici e tutte le cose abituali della quotidianità.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? La prima cosa sarà tornare in campo con i ragazzi, lo staff e i dirigenti; poi, incontrare gli amici al bar preferito e uscire a cena.

6. Consigli: Lettura del libro di Antonio Conte o di Guardiola, oppure le serie tv su Netflix.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Un messaggio a tutti: RESTIAMO IN CASA! Più eviteremo di uscire, prima passerà questa pandemia. Dobbiamo essere forti mentalmente e sperare che finisca quanto prima, per ritornare alle nostre abitudini… dipende solo ed esclusivamente da ognuno di noi.

#51 – 27/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Vincenzo Richella, Taranto.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? In famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Passo la mia giornata vivendomi la mia famiglia, giocando alla play e allenandomi…



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Di certo la cosa che più mi manca è il campo, il pallone, lo spogliatoio, gli allenamenti con la squadra, le DOMENICHE! Mi manca la spensieratezza di andare al bar a prendere un caffè con le persone a cui voglio bene…



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? La prima cosa che farò sarà andare sul campo, allenarmi con i miei compagni; sicuramente uscire con la mia ragazza, i miei amici e… come ultima cosa, rilassarsi un po’ a casa 🤣 (scherzo).

6. Consigli: Consiglio, a quei pochi che ancora non l’hanno visto, di vedere “The walking dead”, una serie tv che appassiona e ti fa affezionare ai personaggi principali… Se vi serve un programma di allenamento, posso girarvi quello che ci manda giornalmente il nostro prof (ma ve lo sconsiglio), si sta divertendo quel BRAVO RAGAZZO… 🤣

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Purtroppo stiamo vivendo un’esperienza non bella della nostra vita, ci sta togliendo la cosa più bella al mondo, la “libertà”, ma approfittiamo di tutto questo tempo libero che abbiamo per viverci i nostri genitori, la nostra famiglia, di giocare con loro, pranzare e cenare insieme. Sicuramente, quando tutto passerà, riusciremo a dare più valore alle cose, alla quotidianità, a un abbraccio e a un bacio… Pensiamo positivo, rispettiamo le regole e tutto questo finirà presto… Ci vediamo sul campo da calcio 💪⚽

#52 – 27/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Pierluca Pizzaleo, Taranto.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? In casa con la mia famiglia, non esco dal 7 marzo quando abbiamo fatto l’ultimo allenamento.



3. Cosa fai per passare il tempo? Mi alleno con il programma datomi dal nostro preparatore dei portieri. Per il resto, guardo la tv e gioco alla Playstation anche con qualche compagno di squadra.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Avere la mia libertà; continuare la mia vita normale; andare al campo per allenarmi.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Ritornare al campo per allenarmi; uscire a fare una passeggiata; andare al mare.

6. Consigli: Consiglio “La casa di carta” su Netflix.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Auguro a tutti il meglio, soprattutto alle persone che lavorano e sono costrette a non uscire dalle proprie quattro mira, rischiando anche di perdere il proprio stipendio. Dobbiamo restare a casa, facendo anche dei sacrifici. Ritorneremo presto alla normalità.

#53 – 27/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Andrea Caroppo, Otranto.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sto trascorrendo il periodo di quarantena con la mia compagna Greta e mio figlio Edoardo.



3. Cosa fai per passare il tempo? La mattina faccio consegne per il forno di mio suocero e quando torno sto con la famiglia e guardo la tv.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non poter stare con i miei genitori; non andare al campo; non poter uscire.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Uscire con mio figlio a fare una passeggiata; rivedere i miei familiari; rivedere (spero) i miei compagni per finire la stagione.

6. Consigli: Come film “Spenser Confidential”; come serie tv “La casa di carta”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Cerchiamo tutti di rispettare le regole e ne usciremo il prima possibile. Restiamo a casa.

#54 – 27/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Daniele Alessandrì, Maglie.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Tv, cucina, allenamento in casa.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non allenarmi; non vedere i miei amici; non vedere il mare.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Festeggiare con i miei amici; una passeggiata al mare; incontrare i parenti.

6. Consigli: Serie tv “La casa di carta”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Siamo noi la cura, andrà tutto bene 😉🌈

#55 – 27/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Nico Manta, Alezio.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia famiglia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Costruiamo con i Lego insieme alle mie tre bambine; riposo; tv e social.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non lavorare con i ritmi di prima; mi mancano i rapporti con amici e parenti; mi manca la libertà di fare ciò che si vuole, avendola costruita e cercata.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Spero di lavorare almeno come prima; sport; passare più tempo con chi veramente mi vuole bene.

6. Consigli: Ho visto tanti film o serie tv, essendo appassionato di “Gomorra”, senza dubbio consiglio “L’immortale”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Da catastrofi del genere, generalmente se si superano, secondo me si riparte con più voglia e più senso di appartenenza verso ciò che sono i veri valori della vita, come la famiglia, gli affetti, il lavoro e soprattutto la libertà. Sicuramente saremo tutti più ricchi sotto tutti i punti di vista. Almeno a qualcosa sarà servito.

#56 – 27/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Adriano Esposito, Tricase.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con la mia compagna.



3. Cosa fai per passare il tempo? Faccio lo stupido in casa divertendomi su Tik Tok.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non andare al campo e non allenarmi; non poter vedere la mia famiglia; non andare a Genova da mio figlio.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andare al campo e allenarmi; rivedere la mia famiglia; andare a Genova da mio figlio.

6. Consigli: Consiglio il mio film preferito: “Giustizia privata”, da vedere assolutamente.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Siate forti, perché presto risplenderà il sole in ognuno di noi!

