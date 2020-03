DILETTANTI – Tisci: “Ora giochiamo tutti nella stessa squadra. Il calcio può aspettare”

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Puglia, Vito Tisci, con una nota diffusa poco fa, traccia il punto della situazione a diversi giorni dallo stop di tutte le attività calcistiche, e non solo, sul territorio nazionale, causa allerta Coronavirus. Impossibile, al momento, per Tisci, prevedere i tempi della ripresa delle attività.

Andrà tutto bene, ne sono sicuro. Ma in questo momento così difficile per tutto il Paese, non solo per il calcio pugliese che ci sta tanto a cuore, abbiamo solo una priorità: tutelare la nostra salute. Il resto è un riflesso, lo vedremo più avanti. L’emergenza Coronavirus ha stravolto le nostre abitudini di vita, costringendoci a restare a casa con grande senso di responsabilità e maturità.