LA PUGLIA (e l’ITALIA) AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – 7ª puntata – Qui le vostre storie 👇

Ecco le prossime sette storie.

#43 – 25/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Amara Doukoure, Matino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Da solo.



3. Cosa fai per passare il tempo? Guardo la tv.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Andare al campo, uscire, andare al bar.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andare al campo, andare al bar, andare a Gallipoli.

6. Consigli: Un libro sportivo per conoscere la vita dei calciatori.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Rimaniamo a casa per eliminare il virus, Forza Italia 🇮🇹

#44 – 25/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Carlo Vicedomini, Campi Salentina.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie e i miei due figli, Bianca e Edoardo.



3. Cosa fai per passare il tempo? Mettiamo ordine in casa, poi aiuto mio figlio a fare i compiti, mentre mia moglie si dà da fare in cucina. Ovviamente trovo sempre lo spazio per allenarmi, per farmi trovare pronto qualora si dovesse ricominciare.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non giocare; non andare al campo; non vivere lo spogliatoio.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò a trovare i miei genitori e i miei fratelli; ritornerò a Corato per allenarmi; tornerò a giocare le partite la domenica.

6. Consigli: Come film consiglio ‘Apache’, il film su Tevez di Netflix. Come libro invece ‘Mio Capitano’ di Totti.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Dobbiamo rispettare le regole e supportare chi ha più bisogno. Questo momento è difficile per tutti, ma passerà al più presto.

#45 – 25/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Uriel Raponi, Matino.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie e mia figlia di 15 mesi.



3. Cosa fai per passare il tempo? Sto soprattutto con mia figlia. Poi trovo anche il tempo di allenarmi a casa in base al programma inviatoci dal nostro preparatore atletico.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non allenarmi con i miei compagni; non portare mia figlia al parco; non giocare la domenica.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Mi auguro di poter presto fare le cose indicate nella risposta 4.

6. Consigli: Consiglio di leggere l’autobiografia di Nelson Mandela.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Il messaggio che posso lasciare è di chiedere a tutti di continuare ad essere responsabili al massimo. Questo è il momento di giocare da squadra. Ognuno di noi deve fare la sua parte e ha il suo ruolo per riuscire a battere questo avversario il prima possibile. Restiamo a casa!!!

#46 – 25/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Antonio Croce, Foggia.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Sono a casa con mia moglie, mio figlio e il cane.



3. Cosa fai per passare il tempo? Giochiamo con il bimbo guardando anche i cartoni. Inoltre, facciamo qualche dolce o qualche pranzo particolare. Poi cerco di mantenere la forma allenandomi, per quello che si può.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non vivere lo spogliatoio; non poter vedere la mia famiglia; non poter fare una passeggiata con nostro figlio.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andare al campo; vedere i miei genitori; andare a fare delle belle passeggiate con mio figlio, che tra poco compie anche un anno (auguri al piccolo Croce! ndr).

6. Consigli: Preferisco i film d’azione, quindi direi “Attacco al potere”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Fare una preghiera per coloro che non ci sono più e per chi sta lottando. Dobbiamo rimanere a casa, per uscire al più presto da questo periodo. Ci vuole pazienza e buona volontà per uscire da questa pandemia.

#47 – 25/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Giovanni Citto, Tricase.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? A casa con mia moglie e mio figlio.



3. Cosa fai per passare il tempo? Fortunatamente sono uno dei pochi che ancora lavora, quindi la mattina sono occupato; a pomeriggio mi alleno, per quanto è possibile, e poi mi godo la famiglia che, normalmente, a causa di tanti impegni, sono costretto a trascurare un po’. Questo è sicuramente un aspetto molto positivo, poi io con mia moglie e mio figlio non mi annoio mai, per cui il tempo passa veloce.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Sono una persona che si adatta abbastanza bene alle varie situazioni, senza lamentarsi. Sicuramente mi mancano le cose ordinarie che normalmente non apprezziamo ma che, adesso, ci rendiamo conto di quanto siano importanti. Prima di tutto mi manca mia madre, poter passare a salutarla come faccio tutti i giorni e poi ritrovarsi il sabato a pranzo a casa sua con i miei fratelli. Poi mi manca allenarmi regolarmente con i miei compagni; mi spiace che si sia interrotto questo finale avvincente di campionato. Il resto può essere rimandato tranquillamente a momenti migliori.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Un grandissimo aperitivo al mare; una serata con gli amici per ritrovarsi e, come detto prima, il primo sabato disponibile, a pranzo da mia madre.

6. Consigli: Sto facendo una full immersion in Sky Cinema e Netflix, mi piacciono diversi generi, per cui non saprei cosa consigliare. Sicuramente il prossimo che vedrò sarà “Le Mans ’66 – La grande sfida”.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Ce la faremo!!! 💪🏻

#48 – 25/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Ciro Danucci, Manduria.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie e mia figlia.



3. Cosa fai per passare il tempo? Gioco spesso con mia figlia e la aiuto a fare i compiti.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Non allenarmi con regolarità; non vivere lo spogliatoio; non disputare una partita.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Andrò a cena con mia moglie e mia figlia; ritornerò ad allenarmi; giocherò una partita di calcio.

6. Consigli: “La casa di carta” su Netflix.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Esorto tutti a restare in casa in questo momento, così al più presto ritorneremo a fare ciò che ci piace. Dobbiamo seguire le regole che ci hanno imposto. Potremmo approfittare di questo periodo per fare delle cose in casa che, normalmente, non si possono fare.

#49 – 25/03/2020

1. Nome e città di provenienza: Mauro Bollino, Palermo.

2. Con chi stai trascorrendo il periodo di quarantena? Con mia moglie e il nostro cane.



3. Cosa fai per passare il tempo? Mi sto dedicando alla cucina, alle serie tv e all’allenamento.



4. Quali sono le tre cose che ti pesa maggiormente non fare in questo periodo? Mi mancano l’atmosfera della domenica, le punizioni del sabato mattina e le passeggiate con mia moglie.



5. Quali sono le tre cose che farai non appena finirà la quarantena? Ritornare a lavorare; una bella passeggiata con mia moglie in centro; riabbracciare tutti i nostri familiari e amici.

6. Consigli: “Vis a vis” come serie tv; “Box 314: La rapina di Valencia” come film.

7. Dai un messaggio (positivo) a chi leggerà questa testimonianza: Esorto tu Voglio approfittare dell’occasione per ringraziare tutti i medici, gli infermieri e le forze dell’ordine che stanno svolgendo un ottimo lavoro. Dobbiamo stare tutti a casa e rispettare le regole per uscire al più presto da questa situazione. Torneremo più forti di prima.

