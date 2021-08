LECCE – Ufficiale, Mancosu ceduto a titolo definitivo alla Spal

Dopo cinque anni, si interrompe il rapporto professionale tra l’Us Lecce e Marco Mancosu. L’ormai ex capitano giallorosso è stato ceduto alla Spal a titolo definitivo. Non sono stati resi noti i dettagli dell’operazione.

Il rapporto tra Mancosu e il club giallorosso si è decisamente incrinato negli ultimi giorni, con l’affaire Corvino-Grimaldi e la denuncia, da parte del dt salentino, alla Procura federale per lesione dell’immagine dello stesso dirigente e per dimostrare l’insussistenza di profili di conflitto di interesse col figlio Romualdo.

Mancosu approdò nel Salento nell’estate del 2016, col Lecce ancora in Serie C. In quella stagione, tra campionato, playoff e Coppe, giocò 37 gare, segnando sette gol. In quella successiva, coincisa con la vittoria del torneo di Lega Pro, scese in campo 41 volte, mettendo in porta il pallone otto volte.

In B, nel 2018-19, fu autore di una grande stagione, segnando 13 reti in 34 presenze, oltre a due gettoni in Tim Cup; il grande exploit, poi, arrivò in Serie A, nel 2019-20, con 14 reti e 33 presenze; nella scorsa stagione, infine, playoff compresi, il sardo ha collezionato 32 gettoni e otto gol, più una presenza in Coppa Italia. La scorsa annata fu contrassegnata dalla lotta contro la malattia, poi fortunatamente vinta, e, purtroppo, da un errore pesante dal dischetto in Lecce-Venezia, che avrebbe potuto regalare la finale playoff ai giallorossi.

In totale: 180 presenze, 50 gol, settimo cannoniere all-time del Lecce dopo Bislenghi (87), Cardinali (67), Montenegro (65), Pasculli (63), Chevanton (58), De Marco Pavesi (51). Numeri che nessuno, in casa Lecce, potrà mai dimenticare.

(foto: M. Mancosu, ph. Coribello-SalentoSport)