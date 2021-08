LECCE – Romualdo Corvino smentisce di avere la rappresentanza di Coda e Gabriel: la nota ufficiale

Riceviamo e pubblichiamo una nota ufficiale di Romualdo Corvino che si riferisce alla querelle tra il padre Pantaleo e l’agente di Marco Mancosu, Kael Grimaldi.

“In merito alla notizia diffusa da alcuni organi di stampa in ordine ai pretesi rapporti contrattuali intercorrenti tra lo scrivente e i sig.ri Gabriel Vasconcelos Ferreira e Massimo Coda, tesserati attualmente per la società US Lecce spa, tengo a precisare che la stessa è totalmente priva di fondamento, risultando non rispondente a verità.

A tal proposito, smentisco categoricamente di avere sottoscritto con i suindicati calciatori alcun contratto di mandato e/o incarico inerente la consulenza, assistenza o rappresentanza afferenti la mia professione.

Significo, altresì, di avere chiesto, ricorrendone i presupposti di legge, la rettifica della notizia alle testate giornalistiche che erroneamente l’hanno riportata.

Alla luce di quanto sopra, chiedo, cortesemente, di tenere conto della reale situazione dei fatti e di astenersi dalla pubblicazione e/o diffusione di tale notizia che, come detto, è priva di fondamento”.

(foto: SalentoSport)