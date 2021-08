LECCE – Scontro aperto Corvino-Grimaldi (procuratore di Mancosu), la società si rivolge alla Procura federale

Il rapporto tra Marco Mancosu e l’Unione Sportiva Lecce non si chiuderà con baci e abbracci. E non per colpa dell’ormai ex capitano del Lecce.

Il club giallorosso, infatti, ha deciso di adire la Procura federale nei confronti di Kael Grimaldi, procuratore del calciatore sardo, per via di un meme pubblicato sul proprio profilo Instagram, potenzialmente lesivo dell’immagine della società e del direttore tecnico Pantaleo Corvino.

Grimaldi, subito dopo la conferenza stampa di presentazione di Strefezza, a cui hanno partecipato il presidente e il dt, ha condiviso il meme in cui, nella parte alta, è raffigurato Lotito; nella parte bassa, Corvino. Nella vignetta Lotito, dopo aver appreso della notizia della sottoscrizione della procura di Coda e Gabriel con la scuderia Corvino, chiama il direttore giallorosso e commenta: “Pantaleo come devo fare a continuare a farmi i cazzi mei con la Salernitana?”. E la risposta di Corvino: “Scusa ma nu figghiu procuratore nu lu tieni?”.

Il commento di Grimaldi è: “E dopo Gabriel, anche Coda passa alla scuderia Corvino”. E sotto: “Ca nisciun è fess…”.

Questo il comunicato stampa dell’Us Lecce. “A seguito della intervenuta richiesta del calciatore Mancosu Marco di essere ceduto ad altro club, comunicata direttamente già da tempo all’allenatore Marco Baroni e, successivamente, al presidente Saverio Sticchi Damiani dopo il riento dalla trasferta in Olanda, si conveniva con l’entourage del calciatore stesso di comunicare l’interesse di tutte le parti a valutare alcune opportunità di mercato. In tale ottica si conveniva che lo stesso calciatore non avrebbe partecipato precauzionalmente alle prossime gare ufficiali. Tale intesa veniva sancita tramite lo scambio di messaggi telefonici prodotti. Una volta tenutasi la conferenza stampa, secondo i termini concordati, il procuratore del calciatore, sig, Kael Grimaldi, rendeva pubblici contenuti, immediatamente ampiamente riportati dagli organi di informazione, gravemente lesivi dell’onore e della professionalità del direttore generale dell’area tecnica, sig Pantaleo Corvino, il quale ha già provveduto a denunciare l’accaduto presso le deputate sedi, atteso il rifiuto di accondiscendere a ulteriori richieste non preventivamente concordate”.

Dopo tutto quello che Mancosu ha dato al Lecce e viceversa, si immaginava un fine rapporto dai toni diversi.

(foto Coribello-SalentoSport)