BASKET A2/m – ‘Andrea Pasca’ Nardo, ecco il nuovo organigramma societario

Comincerà ufficialmente venerdì prossimo, 20 agosto, col raduno pre-campionato, la stagione dell’Andrea Pasca Nardò Basket che si appresta a debuttare in A2. Al roster si unirà anche Andrea Cappelluti, riconfermato, guardia classe 2003 di 190 cm per 80 kg, prodotto del settore giovanile e aggregato in prima squadra. Cappelluti sarà anche protagonista in C Silver.

Intanto è stato ufficializzato il nuovo organigramma della società: Fabrizio Durante, dopo il passaggio delle consegne da papà Carlo e insieme a Ivan Marra, hanno voluto costruire un nuovo assetto societario che sarà composto, insieme ai due sopracitati, da Cesare Barbetta, Antonio Caracciolo, Marco Papadia; a loro supporto, i dirigenti Marcello De Simone, Giuseppe Durante e Angelo Pasca.