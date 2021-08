LECCE – Baroni, il primo sorriso stagionale arriva da Parma: “Soddisfatto della prestazione ma c’è tanto da migliorare”

Bene l’esordio del Lecce in Tim Cup. Tre a uno al Parma e passaggio di turno in tasca. Prossimo avversario, a ridosso di Natale, lo Spezia.

Le impressioni di Marco Baroni ai microfoni Mediaset: “Abbiamo fatto una buona partita, c’erano molti esordienti e all’inizio eravamo un po’ imballati. Per come è andata, poi, la squadra ha dimostrato personalità, è cresciuta col passare dei minuti, ha saputo tenere molto bene il campo, è stata propositiva, correndo molto bene in avanti e togliendo delle giocate al Parma. Sono soddisfatto ma c’è tanto lavoro da fare. Con questa disponibilità dei ragazzi, però, è già qualcosa d’importante. Mancosu? Mi spiace tornare su questo argomento: il giocatore ha manifestato la volontà di cambiare, lo ha riportato alla società che poi mi ha detto che non avrebbe giocato gare ufficiali, essendo fuori dal progetto tecnico. Mi spiace, ne prendo atto. Noi stiamo ripartendo con un nuovo progetto, la società ha dato le linee guida: maggior rigore economico, patrimonializzazione e ringiovanimento della rosa. In linea con questo, sono arrivati dei giovani interessanti, vedo il gruppo molto partecipe e disponibile e per me è fondamentale. Ci sono ampi margini di miglioramento. La prestazione mi ha convinto, siamo stati aggressivi ma c’è molto da migliorare nella gestione palla, nel lavoro delle catene, nello spostamento della palla in modo più veloce. Ho visto cose importanti, il gruppo è motivato e io sono motivatissimo. La società sa che questa è una ripartenza, c’è solo da lavorare forte”.

(foto: M. Baroni, archivio Coribello-SalentoSport)