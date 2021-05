LECCE – Mancosu, post da brividi: “Mi sono operato per un tumore”

Un post, pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram, che ha commosso tutti. Non era una semplice appendicite, ma un tumore. Ecco la causa dell’assenza dai campi di Marco Mancosu, capitano del Lecce.

“La vita può non essere sempre giusta perché non penso che nè io nè nessun altro a questo mondo meriti di avere un tumore ma penso anche che non debba mai mancare il coraggio, il coraggio di affrontare ogni tipo di avversità che la vita ci mette davanti, il coraggio di prendersi responsabilità, il coraggio di mostrarsi deboli ed essere più forti di quanto si creda. Questo per me significa essere UOMO”.

Qui sotto vi proponiamo il post integrale. Se Mancosu era già entrato, a pieno titolo, nella storia del Lecce, ora è leggenda.

Un abbraccio, Capitano!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mancosu (@markixeddu)

(foto: M. Mancosu, ©Coribello-SalentoSport)