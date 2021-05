SERIE D/H – I risultati dei recuperi odierni e la nuova classifica

In due minuti, dal 30′ al 32′ della ripresa, il Nardò riaggancia il Gravina, che era in vantaggio per 2-0, con due magie di Scialpi, ancora su punizione, e di Nicolao. Un punto che consente ai granata di allungare la striscia di risultati utili positivi e di salire a quota 43, agganciando l’Altamura, fermato sull’1-1 dalla Puteolana. Nel terzo recupero, cinquina, in rimonta, del Molfetta sul Real Aversa. Il riepilogo:

TEAM ALTAMURA-PUTEOLANA 1-1

RETI: 46′ Spano (TA), 77′ Guarracino (P)

GRAVINA-NARDÒ 2-2

RETI: 26′ Messori (G), 63′ Terrevoli (G), 75′ Scialpi (N), 77′ Nicolao (N)

MOLFETTA-REAL AVERSA 5-2

RETI: 45+1′ Della Corte (RA); 50′ Ventura (M), 60′ Diallo (M), 65′ e 89′ Triggiani (M), 76′ Strambelli (M)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (09..05 h 16): Brindisi-A. Cerignola, Sorrento-Az Picerno, Puteolana-Bitonto, Nardò-F. Andria, Real Aversa-Francavilla, Casarano-Lavello, Gravina-Molfetta, Taranto-Portici, Fasano-T. Altamura.