LECCE – Sticchi Damiani: “Dispiace per i ragazzi e i tifosi. Non ha senso fare pronostici, giocheremo fino in fondo”

Non sono, di certo, parole arrendevoli quelle pronunciate ieri dal presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, raccolte dal Nuovo Quotidiano di Puglia subito dopo il ko di Monza.

“È stata una sconfitta immeritata, dispiace moltissimo per i ragazzi che ci hanno messo tutto quello che potevano. Li ho salutati dicendo che non finisce qui. Noi giocheremo fino in fondo, anche se, adesso, i destini della promozione diretta sono tutti nelle mani della Salernitana. Dispiace anche per i nostri tifosi che ci avevano accolto col solito grande calore, regalandoci la loro passione. Il loro affetto è meraviglioso. Il nostro è un periodo che gira un po’ così. La squadra ha fatto per intero il suo dovere, è mancato solo il risultato. Ad ogni modo, questo campionato di vertice, che non avremmo immaginato alla vigilia, è già un grande privilegio. Ora restiamo tutti compatti, giochiamoci questo finale con orgoglio condiviso. Non ha senso giocare coi pronostici in un campionato così imprevedibile. Noi di certo vogliamo chiudere bene una stagione regolare già bellissima e oltre le aspettative, guardando al di là dell’orizzonte”.