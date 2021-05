ECCELLENZA – Deghi-Martina è il posticipo dell’8° turno. Giudice sportivo, due i sanzionati

Nel pomeriggio, a San Pietro in Lama, andrà in scena il match tra la Deghi e il Martina, gara prevista dal calendario dell’ottava giornata e posticipata a oggi. Squadre in campo alle ore 16.30 con direzione arbitrale affidata al signor Michele De Pinto della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Gorgoglione e Andrea Vitobello, entrambi facenti parte della sezione di Barletta.

CLASSIFICA: DC Otranto 19 – Toma Maglie 15 – Ugento 14 – Matino e Sava 11 – Martina 10 – Gallipoli e S. Massafra 8 – Grottaglie 7 – Racale 6 – Ginosa e Castellaneta 3 – Deghi 2. (da recuperare: Deghi-Ginosa, DC Otranto-Martina, Ginosa-Racale, Gallipoli-Ginosa)

Intanto, dopo le gare giocate domenica scorsa, il Giudice sportivo di Eccellenza ha squalificato, per una giornata, i calciatori Sergio D’Andria (Castellaneta) e Mattia D’Ambrosio (Sava).

Nel girone A: due turni di stop per Morifere Konè (Vieste); un turno per Lorenzo Cucumazzo (Mola).