SERIE D/H – Recuperi, il Nardò sfida il Gravina di De Candia: il programma e le designazioni

Si giocano nel pomeriggio tre dei quattro recuperi mancanti per uniformare la classifica del girone H di Serie D: In campo il Nardò a Gravina contro l’undici di Pasquale De Candia. I granata vengono da tre risultati positivi di fila e proveranno ad allungare la striscia contro una squadra impelagata nella zona playout, ma che, con l’ex Casarano in panchina, ha dimostrato di essere viva e reattiva.

Gli altri due match in programma alle ore 15 sono Molfetta-Real Aversa e Team Altamura-Puteolana.

Il programma e le designazioni arbitrali:

Gravina-Nardò (gg 25): Guido Verrocchi di Sulmona (Merlino-Bosco)

Molfetta-Real Aversa (gg 26): Fabrizio Ramondino di Palermo (Messina-Fadda)

Team Altamura-Puteolana (gg 22): Enrico Cappai di Cagliari (Montanelli-Manni)

–

CLASSIFICA: Taranto 56 – Az Picerno 49 – Casarano 48 – F. Andria 47 – Lavello 46 – Bitonto 45 – Nardò e Team Altamura 42 – A. Cerignola 40 – Molfetta 38 – Sorrento 35 – Fasano 31 – Francavilla 28 – Aversa 27 – Brindisi 25 – Gravina 24 – Portici 22 – Puteolana 20.