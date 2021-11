LECCE – Toh, chi si rivede! Tutti i precedenti con Mancosu avversario

Quella di questa sera, indossando la maglia della Spal, sarà la settima volta che Marco Mancosu affronterà il Lecce come avversario.

L’ex capitano giallorosso ha già affrontato il Lecce per cinque volte, indossando la casacca del Benevento, e per una, con quella della Casertana.

La “prima” fu Benevento-Lecce 4-1 del 15 settembre 2013 in Lega Pro, segnando anche un gol nel 4-1 finale per le Streghe; la seconda fu la gara di ritorno a Lecce del 19 gennaio 2014, 2-0 per il Lecce. Le due squadre, poi, s’incrociarono anche nei playoff: 1-1 a Benevento, con un gol di Mancosu, il 18 maggio 2014, e 2-0 per il Lecce nel ritorno di una settimana dopo.

Mancosu fu in campo per 90′ anche in Lecce-Casertana 2-0 del torneo successivo, l’11 ottobre 2014, mentre saltò la partita di ritorno in quanto squalificato.

L’ultima da avversario fu Casertana-Lecce 1-1, sempre in Lega Pro, il 30 gennaio 2016.

Con la maglia giallorossa, invece, il trequartista sardo ha collezionato 180 presenze, 50 gol, settimo cannoniere all-time del Lecce dopo Bislenghi (87), Cardinali (67), Montenegro (65), Pasculli (63), Chevanton (58), De Marco Pavesi (51).

(foto: M. Mancosu, archivio Coribello/SS)