TENNIS – Ct Maglie, passo in avanti verso la permanenza in A2: battuto il Ronchiverdi, ora il ritorno

Il Ct Maglie fa un passo in avanti verso la permanenza nel campionato di A2 di tennis. Nella gara d’andata dei playout, i salentini si sono imposti in casa sui torinesi del Ronchiverdi per 4-2. Un risultato, quindi, positivo, in vista del ritorno di domenica prossima in terra piemontese, dove servirà almeno un pareggio per mantenere la categoria.

Per il CT Maglie sono scesi in campo Geoffrey Blancaneaux (2.1 e ATP 281), Francesco Garzelli (2.3), Lorenzo Maria Lorusso (2.3), Daniel Bagnolini (2.4) e Silvio Mencaglia (2.5), seguita dai tecnici Michele Pasca, Marco Cezza, Mattia Leo, Marco Baglivo e Antonio Giordano.

Il Ronchiverdi ha schierato in squadra Edoardo Lavagno (2.1 e ATP 581), Marek Gengel (2.1 ATP 294), Filippo Anselmi (2.4) e Tommaso Vescovi (2.4).

I risultati: Gengel b. Garzelli 63 63; Lorussi b. Vescovi 62 62; Blancaneaux b. Lavagno 75 63; Bagnolini b. Anselmi 61 62; Blancaneaux-Garzelli b. Lavagno Gengel 63 26 10-5; Vescovi-Anselmi b. Lorusso-Mencaglia 75 76.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Un incontro, che già si sapeva, molto equilibrato contro una compagine davvero forte, con l’unico rammarico della sconfitta nel doppio dei nostri ragazzi, Lorusso e Mencaglia, che poteva finire diversamente e darci un vantaggio ancora più ampio in vista dell’incontro di ritorno”.

(foto: Blancaneaux e Garzelli)