TARANTO – Il formato trasferta non va. Sconfitta in casa della Juve Stabia

Il formato fuori casa del Taranto non produce punti, gli ionici perdono a Castellamare di Stabia. La doppietta di Giovinco non basta per evitare la sconfitta.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota coincide con il vantaggio dei padroni di casa: al 12′ Bentivegna è bravo realizzare con una punizione precisa che non lascia scampo a Chiorra. Il Taranto reagisce al 15′: la punizione di Giovinco viene respinta da Sarri. Al 20′ il Taranto si fa vedere ancora con un calcio piazzato, questa volta tira Labriola, blocca l’estremo difensore. Gli ospiti crescono e si fanno pericolosi al 22′: Labriola crossa per la girata di Italeng, Sarri blocca ancora. Gli ionici sfiorano il pareggio al 27′: Pacilli colpisce di testa in corsa dopo un cross dalla sinistra, il portiere delle vespe compie una parata miracolosa. Al 30′ risponde la Juve Stabia con un diagonale di Stoppa, palla abbondantemente fuori. Il calciatore gialloblù tre minuti più tardi raddoppia, quando viene pescato in area e tutto solo gira di destro, la deviazione di Zullo beffa Chiorra, ed è due a zero campano. Il Taranto prova a reagire con un tiro di Giovinco al 38′, la conclusione però risulta prevedibile e centrale. La prima frazione di gioco termina dopo un minuto di recupero.

Nel secondo tempo il Taranto trova subito la rete che accorcia le distanze: Pacilli crossa bene per Giovinco che di testa batte Sarri. Nemmeno il tempo di esultare che un minuto dopo Stoppa ristabilisce il più due con un gol molto simile a quello realizzato prima. Gli uomini di Laterza provano a riaprire disperatamente la gara, non rendendosi però pericolosi. Al 72′ il tiro di Giovinco viene smanacciato in angolo da Sarri. I rossoblù riescono ad accendere una fiammella di speranza: all’86’ Berardocco commette fallo di mani in area, dal dischetto va Giovinco che non sbaglia e spiazza l’estremo difensore. Il Taranto si riversa tutto in avanti alla ricerca del pareggio e lascia spazio alle ripartenze: Lipari all’89’ ha l’opportunità per calare la quarta rete, ma da ottima posizione manda alto. Il match si chiude così, dopo quattro minuti di recupero, con il Taranto che perde un’altra partita fuori casa e si mangia le mani per gli errori banali commessi in difesa. Domenica prossima allo Iacovone sarà di scena il Messina.

IL TABELLINO:

Castellammare di Stabia, Stadio “Romeo Menti”

lunedì 29 novembre 2021, ore 21

Serie C/C 2021/22 – giornata 16

JUVE STABIA-TARANTO 3-2

RETI: 12′ Bentivegna (JS), 33′ e 50′ Stoppa (JS), 48′ e 86′ Giovinco (T)

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri – Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo – Davì, Scaccabarozzi – Panico (61′ Berardocco), Stoppa (86′ Della Pietra), Bentivegna (76′ Lipari) – Eusepi (86′ Altobelli). A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Guarracino,, Cinaglia, Altobelli, Evacuo. All.: Pasquale Padalino

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Riccardi, Zullo (52′ Versienti), Benassai, De Maria – Marsili, Civilleri (92′ Bellocq), Labriola (52′ Santarpia)– Pacilli (69′ Ghisleni), Italeng (69′ Mastromonaco), Giovinco. A disp.: Antonino, Zecchino, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2 (Lattanzi-Tinello; IV Crezzini)

NOTE: Ammoniti: De Maria (T), Davì (JS), Marsili (T), Italeng (T), Eusepi (JS), Berardocco (JS)

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: G. Giovinco, una doppietta che non basta – ph Capriglione)