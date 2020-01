SERIE D/H – Bitonto inarrestabile, Foggia scavalcato dal Sorrento. Ok Casarano, Taranto e Cerignola: tutti i tabellini della 21ª giornata

Il Bitonto passa anche sul campo dell’Agropoli e aggiunge altri tre punti alla sua classifica, infilando la quattordicesima vittoria stagionale. Alle spalle della squadra di Roberto Taurino si affaccia il Sorrento che vince a Fasano e scavalca il Foggia, impantanatosi a Gravina di Puglia. Vittorie per Cerignola, Taranto e Casarano, mentre il Brindisi scivola giù. Continua a fare punti il Nardò che si porta a quota 24, uscendo indenne anche da Nocera.

Tutti i tabellini della ventunesima giornata del girone H di Serie D:

GRAVINA-FOGGIA 2-0

RETI: 40′ pt e 26′ pt Ficara

GRAVINA: Vicino, Dentamaro, Di Modugno, Silletti, Mbida, Gogovski, Bozzi (25 st Bottari), Coulibaly, Santoro, Ficara, Correnti (35 st Notaristefano). all. Loseto.

FOGGIA: Fumagalli, Anelli, El Ouazni, Cittadino (26 st Gemmi), Tortori (35 st Allegretti), Gerbaudo (10 st Gentile), Carboni, Campagna, Salines, Staiano (10 st Di Stasio), Cadili (10 st Di Jenno). All. Corda.

ARBITRO: Ancora di Roma.

NOTE: espulsi Fumagalli e Corda.

AGROPOLI-BITONTO 0-3

RETI: 9 pt Lattanzio, 26 pt Gianfreda, 33 st Patierno

AGROPOLI: Sanchez, Garofalo (46 st Trabelsi), Matrone (1 st Doto), Numerato, Bonfini, Guida, Pagano, Cozzolino (29 st Mariani), Orefice (29 st Stratoti), Acunzo, Carafiello (42 st Scarcia). All. Procopio.

BITONTO: Figliola, Pierno (44 st Foufoue), Colella (41 st Amelio), Marsili, Lomasto, Gianfreda, Vacca, Zaccaria, Patiero, Lattanzio (36 st Merkaj), Turitto (44 st Gagliardi). All. Taurino.

ARBITRO: Baratta di Rossano.

FRANCAVILLA-TEAM ALTAMURA 2-2

RETI: 10 pt Nole (F), 13 st e 30 st Croce (TA), 28 st Maione (F)

FRANCAVILLA: Caruso, Farinola, Nicolao, Petruccetti, Grieco, Cabrera, Fanelli (14 st Grandis M.), Mancino (17 st Diop), Puntoriere (24 st Maione), Nole, Carella (48 st Falzetta). All. Lazic.

TEAM ALTAMURA: Guido, Romanelli (17 st Scarimbolo), Casiello (39 st Sisalli), Lucchese (34 st Dammacco), Polidori (39 st Gambuzza), Russo, Santangelo, Fontana, Croce, Guadalupi, Siclari (33 st Cela). All. Monticciolo.

ARBITRO: Angiolari di Ostia Lido.

GLADIATOR-GELBISON 0-1

RETI: 14 st Uliano

GLADIATOR: Fusco, Landolfo, Rekik, Vitiello, Maraucci, Sall (17 st Pantano), Troianiello (7 st Di Finizio), Ziello (19 st Capone), Del Sorbo, Odje (17 st Di Paola), Di Pietro (28 st Sorrentino). All. Borrelli.

GELBISON: Cefariello, Onda, Cassaro, Marin, Mautone, Giordano, Caruso, Uliano, Tandara (42 st Orlando), Tedesco (45 st Gori), De Gregorio. All. Squillante.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

FASANO-SORRENTO 1-2 (sabato)

RETI: 15 pt Titarelli (F), 31 pt La Monica (S), 15 st Bonanno (S)

FASANO: Suma, Scardicchio (48 st Lanzone), De Vitis, Ganci, Rizzo, Gonzalez, Titarelli (13 st Bernardini), Schena (1 st Cavaliere), Diaz (11 st Serri), Prinari (10 st Corvino), Forbes. All. Laterza.

SORRENTO: Semertzidis, Cesarano, Masullo, La Monica, Cacace, Fusco, Vitale, De Rosa, Cassata (26 st Costantino), Gargiulo, Bonanno (38 st Vodopivec). all. Maiuri.

ARBITRO: Campobasso di Formia.

TARANTO-GRUMENTUM 3-0

RETI: 7’ Actis Goretta, 1’ st Genchi, 42’ st Oggiano

TARANTO: Sposito, Pelliccia, Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Benvenga (17’ st Allegrini), Marino (29’ st Masi), Matute, Genchi (33’ st Guaita), Van Ransbeeck (20’ st Oggiano), Actis Goretta (15’ stOlcese). A disposizione: Carriero, De Caro, Luka, Perrini. Allenatore: Luigi Panarelli.

GRUMENTUM: Russo, Mbengue, Visani, De Gol, Pellegrini, Matinata, Potenza (40’ st De Stefano), Cavaliere (22’ st Cirelli), De Luca (19’ st Esposito), Agresta, Falco. A disposizione: Donini, Antonicelli, Buoncore, Lobosco, Losavio, Martinez. Allenatore: Antonio Finamore.

NOTE: Ammoniti: Mbengue (G), Potenza (G), De Luca (G), De Gol (G), Oggiano (T)

AUDACE CERIGNOLA-BRINDISI 4-1

RETI: 16’ pt Longo (AC), 18’ pt Toure (B), 8’ st e 16’ st Sansone (AC), 29’ st Rodriguez (AC).

AUDACE CERIGNOLA: Cappa; Alfarano, Caiazza (41’ st Russo), Longhi, Tancredi (26’ st Celentano); Di Cecco, Coletti; Sansone (30’ st Marotta), Longo (43’ st Sindic), Loiodice; Rodriguez (32’ st Martiniello). A disposizione: Sarri, Muscabiello, Venuti, Cinque. All. Vincenzo Feola.

BRINDISI : Pizzolato; Dario (20’ st Nardelli), Capone, Fruci (28’ st Cuomo); Boccadamo, Pizzolla, Marino, Zappacosta (33’ st Merito), Escu (39’ st Marangi); Ancora, Toure. A disposizione: Lacirignola, Giglio, Nocerino, D’Ancora, Maglie. All. Salvatore Ciullo.

ARBITRO: Sig. Francesco Lipizer – sezione di Verona; (Cioffredi -Torraca )

NOTE: Ammoniti: Alfarano, Di Cecco (AC); Capone, Merito (B). Espulsi: al 28’ del pt Alfarano (AC) per doppia ammonizione. recupero: 1’ pt, 4’ st;

NOCERINA-NARDÒ 1-1

RETI: 4’st Manfrellotti (N), 17’st D’Anna (No)

ASD NOCERINA 1910: Scolavino (14’st Leone), D’Anna, De Siena (14′ st Sorgente), Monaco, Calvanese, Campanella, Corcione, Carrotta (33’st Mincione), Dieme (23’st Cristaldi), Liurni, Martinelli. A Disposizione: Massa, Pisani, Varriale, Russo, Cavallaro. Allenatore: Esposito.

AC NARDÒ: Milli, Frisenda, Centonze, Danucci (38′ st Colonna), Trinchera, Stranieri, Cancelli (37′ st Montaperto), Mengoli, Manfrellotti (41′ st Avvantaggiato), Calemme, Camara, (12′ st Trofo). A disposizione: Mirarco, Montagnolo, Raia, Valzano, Boscaini. Allenatore: Foglia Manzillo.

ARBITRO: Mattia Nigro di Prato (Marucci-Varano)

NOTE: ammoniti: Camara (N), Trofo (N), Danucci (N). Recupero: / pt – 6′ st

CASARANO-F.ANDRIA 4-2

RETI: 21’ Palazzo (A), 22’ e 27’ Favetta (C), 51’ e 68’ Mincica (C), 70’ Montemurro (A)

CASARANO: (3-5-2) Al Tumi, Mattera, Lobjanidze, Atteo (77’ Buffa), D’Aiello, Versienti , Tedone (81’ Occhiuto), Giacomarro, Foggia, Mincica, Favetta (84’ Rescio). A disposizione: Guarnieri, Dall’Oglio, Girasole, Feola, Russo, Cianci. All. D. Bitetto.

F.ANDRIA: (3-5-2) Segantini, Montemurro, Porcato, Iannini, Yeboah (61’ Gulic), Nives (80’ Zingaro), Petruccelli (76’ Stranges), Palazzo, D’Orsi (82’ Sevcik), Lanzolla, Nannola (61’ Sambou). A disposizione: Volzone, Piperis, Langone, Klepo. All. G. Favarin.

ARBITRO: Aleksander Djurdjevic di Trieste (Federico Linari di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia).

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso, 14 gradi. Terreno in condizioni non buone. Ammonizioni: Lobjanidze (C), Mincica (C), Tedone (C).. Espulsioni: -. Recupero: 1’ pt; 4’ st.