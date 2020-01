BRINDISI – Troppo Cerignola per i biancazzurri, l’Audace infila un poker al ‘Monterisi’

Pesante sconfitta per il Brindisi, con gli uomini di mister Ciullo che nella ventunesima giornata di campionato crollano sotto i colpi dell’Audace Cerignola che al Monterisi s’impone con un perentorio 4-1.

La prima azione degna di nota giunge all’ottavo: colossale occasione per i padroni di casa con Longo che scucchiaia per Rodriguez con il numero 9 che dribbla Pizzolato ma a porta vuota manda la sfera all’esterno della rete. Al 10’ si fa vedere la formazione adriatica con un tiro-cross di Ancora controllato a dovere da Cappa. Al 16’ sblocca il risultato l’Audace: tiro-cross dalla sinistra di Rodriguez, respinge Pizzolato ma il più lesto di tutti è Longo che da pochi passi ci mette la zampata per la rete dell’1-0. Il Brindisi non si fa intimidire e pareggia la contesa al 18’: lancio millimetrico di Ancora a scoperchiare il centrocampo e ad imbeccare la corsa di Toure che avanza con la sfera e con un preciso diagonale fulmina Cappa. Al 26’ azione personale di Ancora che va alla conclusione ma il suo tiro radente è deviato in corner dalla retroguardia ofantina. Al 28’ potrebbe arrivare una svolta, con il Cerignola che rimane in dieci uomini: simulazione in area brindisina di Alfarano con l’arbitro Lipizer di Verona che non si fa ingannare e lo ammonisce per la seconda volta. Al 32’ è Dario, su azione da corner, a sfiorare la rete del vantaggio bianacazzurro con una conclusione ravvicinata a botta sicura che viene murata in corner. Al 44’ ghiotta occasione per gli uomini di Feola con una punizione velenosa di Coletti che lambisce l’incrocio dei pali. Al 45’ punizione di Loiodice per il colpo di testa di Rodriguez che termina a lato. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Nella ripresa l’Audace nonostante l’inferiorità numerica si riporta in vantaggio all’ottavo. Su azione d’angolo, con un tiro angolato di Sansone che sigla il 2-1. Al 12’ un tiro a giro con il destro di Ancora sibila vicino all’incrocio e finisce fuori. Al 13’ una conclusione di Rodriguez è respinta con i pugni da Pizzolato. Al 16’ Sansone trasforma in rete una punizione da posizione favorevole portando i suoi sul 3-1. Al 21’ ci prova Rodriguez con un pallonetto al volo che non inquadra lo specchio della porta. Al 24’ discesa di Boccadamo sull’out di destra e conclusione ravvicinata che finisce alta. Al 27’ i giallobù vanno vicinissimi al poker, con Caiazza che da pochi passi sfiora la rete del 4-1. La gioia del gol è solo rimandata di un paio di minuti e arriva puntuale al minuto 29’ con una perfetta ripartenza. Lancio di Longo a trovare Rodriguez che entra in area e batte Pizzolato con un diagonale. Al 38’ i padroni di casa sfiorano la cinquina con un tiro sottoporta di Loiodice controllato da Pizzolato. Al 41’ una staffilata di Marino sorvola la traversa. Al 45’ azione personale di Ancora che colpisce col sinistro ma la sfera termina sull’esterno della rete. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro pone fine alle ostilità, consegnando alle statistiche l’ennesimo successo per il Cerignola sotto la gestione Feola. Domenica il Brindisi renderà visita al Grumentum.

IL TABELLINO

Cerignola, stadio “Monterisi”

domenica 26 gennaio 2020 ore 15

Serie D Girone H, stagione 2019/20 giornata n.21

AUDACE CERIGNOLA-BRINDISI 4-1

RETI: 16’ pt Longo (AC), 18’ pt Toure (B), 8’ st e 16’ st Sansone (AC), 29’ st Rodriguez (AC).

AUDACE CERIGNOLA: Cappa; Alfarano, Caiazza (41’ st Russo), Longhi, Tancredi (26’ st Celentano); Di Cecco, Coletti; Sansone (30’ st Marotta), Longo (43’ st Sindic), Loiodice; Rodriguez (32’ st Martiniello). A disposizione: Sarri, Muscatiello, Venuti, Cinque. All. Vincenzo Feola.

BRINDISI : Pizzolato; Dario (20’ st Nardelli), Capone, Fruci (28’ st Cuomo); Boccadamo, Pizzolla, Marino, Zappacosta (33’ st Merito), Escu (39’ st Marangi); Ancora, Toure. A disposizione: Lacirignola, Giglio, Nocerino, D’Ancora, Maglie. All. Salvatore Ciullo.

ARBITRO: Sig. Francesco Lipizer – sezione di Verona; (Cioffredi -Torraca )

NOTE:Ammoniti: Alfarano, Di Cecco (AC); Capone, Merito (B). Espulsi: al 28’ del pt Alfarano (AC) per doppia ammonizione. recupero: 1’ pt, 4’ st;

