LECCE – Liverani: “Sconfitta meritata. Non possiamo essere attenti e cattivi solo con le grandi”. Sugli infortuni…

Fabio Liverani commenta, senza giri di parole, la pessima prova dei suoi ragazzi in quel di Verona. “Abbiamo fatto male, meritando la sconfitta – dice nel dopo gara -. Abbiamo sofferto i loro movimenti non riuscendo a scalare adeguatamente nelle loro uscite. Ha fatto la differenza subire il gol su calcio da fermo, dovevamo essere più attenti. Per loro, poi, è stata tutta discesa. Abbiamo sofferto le uscite di Dawidowicz, potevamo riaprire la gara con quel tiro che ha colpito la traversa ma poi in dieci la partita è finita”.

Poi aggiunge: “Non possiamo essere attenti e agonisticamente cattivi solo con le grandi, dobbiamo lavorare sotto questo aspetto mentale. A compromettere il nostro cammino, però, ci sono anche tanti infortuni che stiamo pagando. Gabriel ha avuto un risentimento alla schiena, Lucioni aveva conati di vomito per via dell’influenza, Tachtsidis potrebbe aver subito una distorsione al ginocchio. Petriccione, poi, è uscito malconcio da uno scontro con un compagno. Ho i giocatori contati, poi abbiamo sempre la peggio negli scontri. Da domani ricominciamo a lavorare. Non eravamo fenomeni contro l’Inter ma non siamo nemmeno scarsissimi adesso. Il nostro campionato è questo e dobbiamo soffrire sino a maggio”.