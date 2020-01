TARANTO – Tris al Grumentum e lo “Iacovone” torna ad esultare

(di Cosimo LENTI) Il Taranto ritorna alla vittoria casalinga dopo una lunga astinenza: i rossoblù superano il Grumentum per tre a zero. Actis Goretta apre le marcature, Genchi e Oggiano chiudono la pratica.

LA CRONACA: La prima azione pericolosa è di marca ionica: al 2’ Actis Goretta crossa per Van Ransbeeck, Russo para e manda in angolo. Continuano a spingere i padroni di casa, i quali trovano il gol al 7’: Actis Goretta sfrutta uno svarione difensivo e si presenta davanti a Russo, battuto dal sinistro dell’attaccante rossoblù. Si fanno pericolosi ancora gli uomini di Panarelli: Stefano Manzo al 9’ sfiora l’incrocio dei pali con un sinistro a giro. Ci prova anche Van Ransbeeck, con un tiro da fuori al 10’, il suo colpo però finisce alto sulla traversa. Al 38’ gli ionici vanno vicini alla marcatura: Marino crossa per Goretta, che di testa impensierisce Russo, il quale para in due tempi. Verso la fine della prima frazione di gioco, i padroni di casa si fanno vedere in due occasioni, prima al 40’, con punizione di Manzo bloccata dall’estremo difensore biancoazzurro, e successivamente al 42’ quando Marino dall’out di sinistra crossa per Pelliccia, che di destro tira, ma il suo colpo viene salvato sulla linea. Al 47’ si fanno vedere anche gli ospiti, i quali partono in contropiede con Potenza, che rientra sul sinistro e calcia fuori.

La prima frazione di gioco termina dopo due minuti di recupero e con gli ionici in vantaggio di una rete. Nel secondo tempo pronti via e arriva il raddoppio per i rossoblù, Pelliccia crossa per Genchi, che di testa manda in rete per il due a zero, al primo minuto di gioco. I lucani provano a farsi pericolosi al 25’, Agresta vede Sposito fuori di pali e prova a batterlo con un lungo fendente, l’estremo difensore però è lesto e manda in angolo. I rossoblù si rivedono al 31’ con un tiro al volo di Matute, Russo è bravo e manda in angolo. Sul seguente corner Luigi Manzo incorna di testa , l’estremo difensore biancoazzurro respinge. Al 42’ arriva il tris dei rossoblù: Guaita se ne va dall’out di destra e mette in mezzo per Oggiano, che di sinistro mette il tre a zero. La contesa termina con gli ionici che tornano alla vittoria, domenica prossima gli uomini di Panarelli faranno visita al Sorrento.

IL TABELLINO

Taranto, Stadio Iacovone

domenica 26 gennaio 2020, ore 14:30

Serie D girone H 2019/20 – giornata 21

TARANTO-GRUMENTUM 3-0

RETI: 7’ Actis Goretta, 1’ st Genchi, 42’ st Oggiano

TARANTO: Sposito, Pelliccia, Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Benvenga (17’ st Allegrini), Marino (29’ st Masi), Matute, Genchi (33’ st Guaita), Van Ransbeeck (20’ st Oggiano), Actis Goretta (15’stOlcese). A disposizione: Carriero, De Caro, Luka, Perrini. Allenatore: Luigi Panarelli.

GRUMENTUM: Russo, Mbengue, Visani, De Gol, Pellegrini, Matinata, Potenza (40’ st De Stefano), Cavaliere (22’ st Cirelli), De Luca (19’ st Esposito), Agresta, Falco. A disposizione: Donini, Antonicelli, Buoncore, Lobosco, Losavio, Martinez. Allenatore: Antonio Finamore.

NOTE: Ammoniti: Mbengue (G), Potenza (G), De Luca (G), De Gol (G), Oggiano (T)

QUI RISULTATI E CLASSIFICA