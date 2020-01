DEGHI – Harakiri orange, la capolista Molfetta rimonta e fa il colpaccio

Sconfitta amarissima per la Deghi Calcio, che dopo le sfide contro Ugento e Vieste, viene nuovamente condannata nel finale, con il gol di Ventura che fissa il punteggio sul definitivo 2-3, dopo che gli orange fino a venti minuti dal termine conducevano per 2-0.

Primo tempo vivace, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. In avvio Laghezza è subito attento su Lavopa, ma sul fronte opposto il fraseggio dei padroni di casa tiene in ansia la retroguardia ospite. Libertini impegna Tucci con un sinistro velenoso, e poco dopo Carrozza direttamente su calcio di punizione coglie la traversa. La frazione si chiude con un gol annullato agli ospiti per fuorigioco, e con un offside sbandierato a Monopoli dopo un sinistro velenoso di Libertini.

In apertura di ripresa, Laghezza è provvidenziale sul destro su Barasso. Con il passare dei minuti però la Deghi torna ad alzare il baricentro e al 13’ arriva il vantaggio. Campioto addomestica di petto per Libertini, pallone a Romano che serve in verticale Miccoli: l’attaccante classe 2001 si presenta davanti a Tucci e lo infila con una conclusione chirurgica. Passano solo due giri d’orologio e al quarto d’ora di gioco i padroni di casa raddoppiano. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa sul primo palo di Pasquale Monopoli e pallone nel sacco.

Il Molfetta però non ci sta e carica a testa bassa, accorciando le distante a venti minuti dalla fine con il neo entrato Vitale. La Deghi sembra accusare il colpo, il gol invece rinvigorisce la formazione guidata da mister Bartoli che al minuto 35 trova il gol del pari, con Salto che sugli sviluppi di un calcio piazzato si rende protagonista di una sfortunata deviazione. Il match diventa ancora più frizzante, Miccoli ha sui piedi l’occasione del nuovo vantaggio ma spreca. Proprio ad una manciata di secondi dal termine si materializza l’ennesima beffa per i padroni di casa, con Ventura che fulmina Laghezza fissando il punteggio sul definitivo 2-3.

Una beffa atroce quindi per gli uomini di Alberto Giuliatto, che domenica dovranno cercare il pronto riscatto nella trasferta di San Severo.

IL TABELLINO



San Pietro in Lama, Deghi Stadum

domenica 26 gennaio 2020, ore 15

Eccellenza Pugliese 2019/20 – giornata 20

DEGHI CALCIO-MOLFETTA 2-3

RETI: 13’ st Miccoli (D), 15’ st Monopoli (D), 26’ st Vitale (M), 35’ st aut. Salto (M), 49’ st Ventura (M)

DEGHI CALCIO: Laghezza, Pinto M., Muci (30’ st Paganelli), Paolillo, Greco, Salto, Monopoli, Romano (31’ st Dan Almajiri), Campioto, Carrozza (40’ pt Miccoli), Libertini. A disposizione: Isceri, Coronese, Deffo, Di Silvestro, Stefanizzi, Rizzo. All. Giuliatto.

MOLFETTA CALCIO: Tucci, Pinto G. (16’ st Vitale), Schirone, Cianciaruso (41’ st Sidella), Anaclerio, Lorusso, Lavopa, Conteh (37’ pt Barasso), Morra, Scialpi, Triggiani (14’ st Ventura). A disposizione: Rollo, Grazioso, Monteduro, Ostuni. All. Bartoli.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi .

NOTE. espulso Saani (M) dalla panchina; ammoniti Pinto G. (M), Lorusso (M), Paolillo (D), Laghezza (D), Miccoli (D) Recupero: 1’pt – 4’st.

