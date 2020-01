OTRANTO-UGENTO – Gol, emozioni e tanti applausi nel ventoso derby del “Nachira”

Bel derby al “Nachira” tra Otranto e Ugento. Un punto a testa, due reti per parte e, soprattutto, la convinzione, per entrambe le squadre, che la salvezza è ampiamente a portata di mano.

La gara si sblocca al 25′ quando, in seguito ad un calcio di rigore contestato dagli ospiti, Caroppo batte il suo collega Esposito e manda avanti l’Otranto. L’Ugento non ci sta e afferra il pari in chiusura di prima frazione, con uno splendido colpo di tacco di Garcia che devia in porta un assist dello scatenato Regner.

Dopo il riposo, l’Otranto mette di nuovo il muso avanti grazie ad un siluro di Cisternino che spedisce il pallone alle spalle di Esposito, per la seconda volta. Il vento forte di Scirocco condiziona la gara, ma l’Ugento trova le forze per pareggiare, nuovamente, l’incontro, con Regner. L’argentino patte una punizione dalla destra, il pallone spiove in area di rigore e beffa Caroppo, che forse si aspettava la deviazione di qualcuno tra attaccanti ospiti e suoi compagni di difesa. Lo stesso Regner, in chiusura di tempo, sfiora anche il tris ma il risultato non si sbloccherà più.

Un punto che muove le classifiche di entrambe le contendenti che, domenica prossima, proveranno a dare continuità di risultati. L’Otranto andrà a giocare sul campo del Barletta 1922, l’Ugento ospiterà l’incognita Martina.

IL TABELLINO

OTRANTO-UGENTO 2-2

RETI: 25′ pt Caroppo rig. (O), 40′ pt Garcia (U), 13′ st Cisternino (O), 28′ st Regner (U)

OTRANTO: Caroppo, Mangione, Mancarella, Diarra, Nacci, Cisternino (38 st Vergari), Calò, Mariano, Trovè (7 st Plevi), Villani, Bolognese. All. Bruno.

UGENTO: Esposito, Martinez, Iannone, Maiolo, Pasca, Alessandrì (20 st Mosca), Magagnino, Dieme, Garcia (35 st Sciacca), Regner, Castrì. All. Oliva.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

NOTE: espulso Bruno (all Otranto) per proteste.

