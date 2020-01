GALLIPOLI – A San Marco arriva il sesto risultato utile consecutivo per i giallorossi

Pareggio senza reti tra San Marco e Gallipoli. Un tempo a testa, un punto a testa e la striscia di risultati utili consecutivi, per la squadra di Andrea Salvadore, sale a quota sei.

I locali sono più aggressivi nella prima frazione e si fanno pericolosi soprattutto con Molenda e Salerno. Per il Gallo si registra uno spunto di Cortese che, però, non finalizza.

Il San Marco parte bene anche nella ripresa, poi i salentini si riorganizzano e sfiorano il gol in un paio di occasioni. Ma senza riuscirci. Da segnalare anche una rovesciata di Tardini che colpisce un palo. Pareggio alla fine giusto e utile soprattutto per il Gallipoli che, domenica prossima, sarà impegnato in un’altra sfida salvezza, al “Bianco” contro l’Unione Calcio Bisceglie.

IL TABELLINO

SAN MARCO-GALLIPOLI 0-0

SAN MARCO: Catanzaro, Augelli, Gravina, Menicozzo, Montemitro, De Cesare, Molenda (18 st Ricci), Viola (33 st Bevilacqua), Salerno, Quaresimale (25 st Coco), Quitadamo. All. Iannacone.

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Alemanni, Alcazar, Cortese (Tardini), De Luca (Carrino), Portaccio D. All. Salvadore.

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno.

