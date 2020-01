ECCELLENZA – Tutti i tabellini della 20ª giornata

Il Molfetta soffre terribilmente a San Pietro in Lama contro la Deghi ma riesce a portare a casa i tre punti con una rimonta straordinaria. Senza problemi il Corato ad Altamura e il Trani a Martina. Ugento e Barletta affiancano l’Audace al quarto posto. In coda ormai disperata la situazione del San Severo. Per il resto, i giochi salvezza restano ancora molto aperti con una classifica cortissima.

I tabellini della ventesima giornata di Eccellenza pugliese.

SAN MARCO-GALLIPOLI 0-0

SAN MARCO: Catanzaro, Augelli, Gravina, Menicozzo, Montemitro, De Cesare, Molenda (18 st Ricci), Viola (33 st Bevilacqua), Salerno, Quaresimale (25 st Coco), Quitadamo. All. Iannacone.

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Alemanni, Alcazar, Cortese (Tardini), De Luca (Carrino), Portaccio D. All. Salvadore.

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno.

OTRANTO-UGENTO 2-2

RETI: 25′ pt Caroppo rig. (O), 40′ pt Garcia (U), 13′ st Cisternino (O), 28′ st Regner (U)

OTRANTO: Caroppo, Mangione, Mancarella, Diarra, Nacci, Cisternino (38 st Vergari), Calò, Mariano, Trovè (7 st Plevi), Villani, Bolognese. All. Bruno.

UGENTO: Esposito, Martinez, Iannone, Maiolo, Pasca, Alessandrì (20 st Mosca), Magagnino, Dieme, Garcia (35 st Sciacca), Regner, Castrì. All. Oliva.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

NOTE: espulso Bruno (all Otranto) per proteste.

DEGHI CALCIO-MOLFETTA 2-3

RETI: 13’ st Miccoli (D), 15’ st Monopoli (D), 26’ st Vitale (M), 35’ st aut. Salto (M), 49’ st Ventura (M)

DEGHI CALCIO: Laghezza, Pinto M., Muci (30’ st Paganelli), Paolillo, Greco, Salto, Monopoli, Romano (31’ st Dan Almajiri), Campioto, Carrozza (40’ pt Miccoli), Libertini. A disposizione: Isceri, Coronese, Deffo, Di Silvestro, Stefanizzi, Rizzo. All. Giuliatto.

MOLFETTA CALCIO: Tucci, Pinto G. (16’ st Vitale), Schirone, Cianciaruso (41’ st Sidella), Anaclerio, Lorusso, Lavopa, Conteh (37’ pt Barasso), Morra, Scialpi, Triggiani (14’ st Ventura). A disposizione: Rollo, Grazioso, Monteduro, Ostuni. All. Bartoli.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi.

NOTE. espulso Saani (M) dalla panchina; ammoniti Pinto G. (M), Lorusso (M), Paolillo (D), Laghezza (D), Miccoli (D) Recupero: 1’pt – 4’st.

MARTINA-VIGOR TRANI 0-3

RETI: 3′ st Stancarone, 5′ st e 34′ st Negro

MARTINA: Lizzano (26′ st Caroli Mat.), Semeraro, Bari, Solito, Anglani, Labellarte, Guarino (30′ st Margiotta), Fumarola, Serio, Lisi, Cofano (12’ st Caroli Mar.). All. Caroli A.

VIGOR TRANI: Pellegrino, Colella (10′ st Caruso), Muciaccia (38′ st Vulpis), Dentamaro, Bartoli, Campanella, Ceglie (28′ st Antonacci), Stella, Dell’Era (35′ st Castiello), Negro, Stancarone (20′ st Schirizzi). b Sisto.

ARBITRO: Laraspata di Bari.

NOTE: ammoniti Labellarte, Fumarola, Guarino e Vulpis.

UC BISCEGLIE-AT SAN SEVERO 1-0

RETI: 22′ pt Musa

UC BISCEGLIE: Di Bari, Dispoto, Losacco, Guerra, Bugi, Digiorgio, Papagni (25 st Sannicandro), Andriano, Musa, Compierchio (29 st Lorusso), Cicerello. All. Di Simone.

AT SAN SEVERO: Domingo, Burdo, D’Angelo, Partipilo, Galullo (21 st Galetti), Dinielli, Rubino (46 st Salcone), Dell’Aquila (4 st Mastrodonato), Morra A. (34 st Villani), Kone, Morra C.. All. Cavallo.

ARBITRO: Epicoco di Brindisi.

BARLETTA-ATL. VIESTE 2-2

RETI: 3 st Ricucci (V), 23 st De Vita (V), 43 st Varsi (B), 50 st Caputo (B)

BARLETTA: Capossele, Aprile, Bruno (28 st Fanelli), Bonasia, Gasbarre (17 st Dimonte), Diomande, Camporeale (36 st Milella), Zingrillo, Salamina (28 st varsi), Caputo, Procida. all. Tangorra.

ATL. VIESTE: Equestre, Sangare (27 st Albano), Caruso, Ranieri, Lucatelli (37 st Sicuro), Pipoli, Colella, Soria, Ricucci, Andrada (20 st De Vita), Prieto. All. Bonetti.

ARBITRO: Salomone di Bari.

ORTA NOVA-AUDACE BARLETTA 2-1

RETI: 21 st Monopoli M. (ON), 37 st Curci (ON), 44 st Ciardi (AB)

ORTA NOVA: Micale, D’Aries, Della Pace (42 st Di Dedda), Lamatrice, Lacerenza, Mascia, Monopoli M., Dell’Oglio (40 st Vigliotti), Pelosi (21 st Vitale), Ragno (25 st Monopoli A.), Foschino (34 st Curci). All. Carbone.

AUDACE BARLETTA: Di Candia, Rizzi, Ngracanj, Ciardi, Losappio, Pensa, Iorio, Cormio (23 st Albrizio), Di Federico (35 st Crudo), Di Viesti (18 st Messina), Di Noia. All. Iannone.

ARBITRO: Aratri di Bari.

F. ALTAMURA-CORATO 0-3

RETI: 29 pt Touray, 33 pt Leonetti, 41 st Agodirin

F. ALTAMURA: Ancona, Moretti, Greco, Lenoci, Di Cosmo (30 st Ricco), Loiudice, Daugenti (41 st Portoghese), Cannito, Ardino, Abrescia, Fumai (38 st De Giglio). All. Maurelli.

CORATO: Addariuo, Zangla, Santoro, Vicedomini, Camasta (38 st Agodirin), Di Bari (43 st Guida), Touray (28 st Caputo), Ngom, Di Rito, Leonetti, Petitti. All. Pizzulli.

ARBITRO: Rossini di Torino.